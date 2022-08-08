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    Семшов назвал игрока «Зенита», способного заменить травмированного Клаудиньо

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о том, кто должен стать заменой для Клаудиньо, выбывшего из-за травмы на четыре-пять недель.

    – Для «Зенита», болельщиков этого клуба Клаудиньо – это потеря. Футбол – контактный вид спорта, и травмы неизбежны.

    Игрок, который заменит Клаудиньо должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У «Зенита» есть футболисты на позицию Клаудиньо.

    – Скорее всего, тренерский штаб будет выбирать между Мантуаном и Бакаевым. Кто достоин играть в старте?

    – Мантуана я не знаю. Мало, кто его видел, кроме Сергея Богдановича [Семака]. Пора Бакаеву о себе заявить.

    Зелимахан – одаренный, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо.

    – То, что бразилец выбыл на долгий срок, это преимущество для конкурентов?

    – Нет. «Зенит» потерял Клаудиньо, а «Спартак» Мозеса. «Динамо» лишилось футболистов из-за карточек. В каждом клубе есть игроки, способные заменить партнера того или иного футболиста.

    • Клаудиньо в этом сезоне забил 1 мяч и сделал 3 ассиста в 5 играх.
    • Бакаев отличился 1 голом и 1 результативной передачей в 5 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11195

      Алексей З 1 час назад

      Бакаев в центре - это не о чём.
      Буду только рад если ошибусь.

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      Рейтинг: +153

      Аден 1 час назад

      бакайке и на лавке сытно.

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