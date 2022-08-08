Семшов назвал игрока «Зенита», способного заменить травмированного Клаудиньо

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов поделился мнением о том, кто должен стать заменой для Клаудиньо, выбывшего из-за травмы на четыре-пять недель.

– Для «Зенита», болельщиков этого клуба Клаудиньо – это потеря. Футбол – контактный вид спорта, и травмы неизбежны.

Игрок, который заменит Клаудиньо должен сделать так, чтобы у тренерского штаба после возвращения бразильца был вопрос, кого поставить в старт. У «Зенита» есть футболисты на позицию Клаудиньо.

– Скорее всего, тренерский штаб будет выбирать между Мантуаном и Бакаевым. Кто достоин играть в старте?

– Мантуана я не знаю. Мало, кто его видел, кроме Сергея Богдановича [Семака]. Пора Бакаеву о себе заявить.

Зелимахан – одаренный, сильный футболист. Его время на адаптацию в клубе уже прошло. Ставлю на то, что Бакаев заменит Клаудиньо.

– То, что бразилец выбыл на долгий срок, это преимущество для конкурентов?

– Нет. «Зенит» потерял Клаудиньо, а «Спартак» Мозеса. «Динамо» лишилось футболистов из-за карточек. В каждом клубе есть игроки, способные заменить партнера того или иного футболиста.