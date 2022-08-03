Семшов поделился мнением, кто будет «дышать в спину» «Зениту» в РПЛ

Да, жаль что Арсенал вылетел, а то мы бы были конкурентами. с таким баблом, как у ПРОМКВАСА. может быть конкурентом шведский Мальмё
Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что московские клубы будут соперничать с петербуржцами за титул РПЛ.
– Сейчас в РПЛ у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА по семь очков. Все равно сине-бело-голубые фавориты?
– Безусловно. Для того, чтобы другим топовым командам быть конкурентоспособными, нельзя терять очки с клубами, которые будут идти в нижней части таблицы.
– Есть ли у «Зенита» конкуренты?
– Наверное, это московские клубы. Они будут дышать в спину «Зениту».