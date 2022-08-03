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    Семшов поделился мнением, кто будет «дышать в спину» «Зениту» в РПЛ

    Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов считает, что московские клубы будут соперничать с петербуржцами за титул РПЛ.

    – Сейчас в РПЛ у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА по семь очков. Все равно сине-бело-голубые фавориты?

    – Безусловно. Для того, чтобы другим топовым командам быть конкурентоспособными, нельзя терять очки с клубами, которые будут идти в нижней части таблицы.

    – Есть ли у «Зенита» конкуренты?

    – Наверное, это московские клубы. Они будут дышать в спину «Зениту».

    • «Зенит» лидирует в таблице РПЛ.
    • Ближайший соперник – «Ахмат» (6 августа).
    • Петербуржцы выиграли 4 последних сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +639

      Suvorov51 19 минут назад

      Да, жаль что Арсенал вылетел, а то мы бы были конкурентами. с таким баблом, как у ПРОМКВАСА. может быть конкурентом шведский Мальмё

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      Рейтинг: +1007

      Ивантеевец 32 минуты назад

      Вот это, ***, аналитика. Вот это подход к вопросу. А мы-то все сидим и думаем, наверное Урал с Ахматом будут за золото биться, или на худой конец Оренбург с Химками.

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