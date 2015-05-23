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Диего Колотто
Статистика
Диего Колотто - статистика
Завершил карьеру
10 марта 1981 (45), Рио-Куарто
#19 | Защитник
184 см | 83 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
23
1
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
3 : 2
23.05.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Эспаньол
1 : 4
17.05.2015
Реал
1' - 84'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
0 : 2
08.05.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эспаньол
1 : 1
03.05.2015
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 2
30.04.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 2
25.04.2015
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Леванте
2 : 2
17.04.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
12.04.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0 : 3
09.04.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Эспаньол
1 : 1
06.04.2015
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
0 : 0
22.03.2015
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Эспаньол
0 : 0
14.03.2015
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.03.2015
Эспаньол
Был в запасе
89'
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1 : 0
27.02.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 2
14.02.2015
Эспаньол
80' - 82'
82'
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 2
08.02.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
3 : 2
01.02.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
3 : 0
25.01.2015
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 0
17.01.2015
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал
3 : 0
10.01.2015
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 2
04.01.2015
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
1 : 3
20.12.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Эспаньол
2 : 1
14.12.2014
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Барселона
5 : 1
07.12.2014
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
2 : 1
29.11.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
3 : 1
21.11.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
1 : 1
09.11.2014
Вильярреал
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 10 тур
Эльче
2 : 1
02.11.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 0
26.10.2014
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
2 : 0
19.10.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
2 : 0
05.10.2014
Реал Сосьедад
1' - 90'
86'
Испания. Примера, 6 тур
Кордоба
0 : 0
28.09.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2 : 0
25.09.2014
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
2 : 2
20.09.2014
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
3 : 1
14.09.2014
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
1 : 2
31.08.2014
Севилья
1' - 90'
30'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
1 : 1
24.08.2014
Эспаньол
1' - 90'
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