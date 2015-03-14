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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Атлетико
Эспаньол - Атлетико: обзор матча 14 марта 2015
Эспаньол
14.03.2015, суббота, 18:00
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Атлетико
82'
Замена
Р. Хименес
️️️️
А. Гризманн
Замена
С. Севилья
️️️️
В. Санчес
79'
78'
Желтая карточка
Р. Гарсия
66'
Замена
А. Туран
️️️️
Габи
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
63'
Желтая карточка
Х. Лопес
60'
57'
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Х. Альберто Каньяс
️️️️
А. Гонсалес
46'
45'
+4
Замена
Х. Хименес
️️️️
Ф. Торрес
45'
+3
Красная карточка
Ж. Миранда
42'
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
В. Санчес
37'
Желтая карточка
А. Гонсалес
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Абрахам
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
20
Хуанфран
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
66
Арда Туран
ЦП
8
Кани
ПП
9
Рауль Хименес
ЦФ
4-3-1-2
1
Касилья
5
Дуарте
15
Морено
27
Гонсалес
23
Арбилья
4
Санчес
10
Абрахам
21
Лопес
17
Васкес
10
Кайседо
9
Гарсия
4-3-3
13
Мойя
20
Хуанфран
2
Годин
13
Миранда
18
Гамес
5
Тиагу
6
Коке
14
Габи
7
Гризманн
14
Гарсия
9
Торрес
4
Санчес
8
Севилья
8
Севилья
4
Санчес
27
Гонсалес
87
Каньяс
87
Каньяс
27
Гонсалес
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
9
Торрес
20
Хименес
20
Хименес
9
Торрес
14
Габи
66
Туран
66
Туран
14
Габи
7
Гризманн
9
Хименес
9
Хименес
7
Гризманн
Остались в запасе
Эспаньол
Атлетико
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
1
Ян Облак
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
8
Кани
ПП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Эспаньол - Атлетико
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Стейдж Фронт
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