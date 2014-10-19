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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 19 октября 2014
Атлетико
19.10.2014, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
42'
Тиагу
70'
М. Суарес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
Замена
К. Родригес
️️️️
М. Манджукич
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Суарес
Пас отдал
Х. Хименес
70'
63'
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Кайседо
Замена
А. Гризманн
️️️️
А. Туран
60'
56'
Замена
Алекс
️️️️
С. Гарсия
53'
Травма
С. Гарсия
Замена
М. Суарес
️️️️
Тиагу
52'
ГОЛ! 1:0!
Тиагу
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
14
Габи
(К)
ЦП
6
Коке
ЦП
5
Тиагу
ЦП
66
Арда Туран
ПП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
21
Хави Лопес
ПЗ
27
Виктор Альварес
ЛП
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
8
Сальвадор Севилья
ОП
9
Серхио Гарсия
(К)
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
1
Ян Облак
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
8
Алекс
АП
7
Кристиан Стуани
ЦФ
4-4-2
13
Мойя
14
Ансальди
2
Годин
20
Хименес
20
Хуанфран
14
Габи
6
Коке
5
Тиагу
66
Туран
9
Манджукич
14
Гарсия
4-2-2-1-1
1
Касилья
21
Лопес
27
Гонсалес
19
Колотто
29
Фуэнтес
87
Каньяс
8
Севилья
9
Гарсия
27
Альварес
17
Васкес
10
Кайседо
5
Тиагу
4
Суарес
4
Суарес
5
Тиагу
9
Манджукич
7
Родригес
7
Родригес
9
Манджукич
66
Туран
7
Гризманн
7
Гризманн
66
Туран
9
Гарсия
8
Алекс
8
Алекс
9
Гарсия
10
Кайседо
7
Стуани
7
Стуани
10
Кайседо
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
13
Пау Лопес
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Ян Облак
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
18
Пако Монтанье
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 13:55 (прямая)
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