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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эспаньол
Атлетик - Эспаньол: обзор матча 21 ноября 2014
Атлетик
21.11.2014, пятница, 22:45
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
29'
А. Адурис
44'
Б. Вигуэра
78'
А. Итурраспе
84'
В. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эспаньол
Замена
У. Лопес
️️️️
И. Муньяин
89'
84'
ГОЛ! 3:1!
В. Санчес
Пас отдал
С. Севилья
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
А. Адурис
82'
ГОЛ! 3:0!
А. Итурраспе
Пас отдал
М. Рико
78'
76'
Желтая карточка
С. Гарсия
75'
Желтая карточка
С. Севилья
Замена
Б. Эчебаррия
️️️️
М. Сусаета
69'
68'
Замена
А. Арбилья
️️️️
Х. Лопес
62'
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
А. Адурис
61'
56'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Л. Васкес
56'
Замена
С. Севилья
️️️️
Абрахам
52'
Желтая карточка
Л. Васкес
ГОЛ! 2:0!
Б. Вигуэра
Пас отдал
А. Адурис
44'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
М. Сусаета
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
25
Борха Вигуэра
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эспаньол
1
Кико Касилья
ВР
29
Хуан Рафаэль Фуэнтес
ЛЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Абрахам
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
4-3-1-2
1
Ирайсос
18
Баленсиага
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
де Маркос
17
Рико
14
Сусаета
8
Итурраспе
10
Муньяин
20
Адурис
25
Вигуэра
3-4-1-2
1
Касилья
19
Колотто
27
Гонсалес
29
Фуэнтес
10
Абрахам
4
Санчес
21
Лопес
87
Каньяс
17
Васкес
9
Гарсия
7
Стуани
20
Адурис
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
20
Адурис
14
Сусаета
7
Эчебаррия
7
Эчебаррия
14
Сусаета
10
Муньяин
8
Лопес
8
Лопес
10
Муньяин
21
Лопес
23
Арбилья
23
Арбилья
21
Лопес
10
Абрахам
8
Севилья
8
Севилья
10
Абрахам
17
Васкес
10
Кайседо
10
Кайседо
17
Васкес
Остались в запасе
Атлетик
Эспаньол
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетик - Эспаньол
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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