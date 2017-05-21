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Дуда
Статистика
Дуда - статистика
Завершил карьеру
27 июня 1980 (46), Порту
#17 | Полузащитник
175 см | 71 кг
Португалия
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
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Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
14
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 2
21.05.2017
Реал
72' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0 : 2
25.04.2017
Малага
68' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
15.04.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
2 : 0
08.04.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Малага
0 : 2
01.04.2017
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леганес
0 : 0
19.03.2017
Малага
86' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
05.03.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 2
28.02.2017
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
3 : 0
25.02.2017
Малага
1' - 57'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2 : 1
20.02.2017
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
1 : 1
12.02.2017
Малага
74' - 90'
81'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 1
04.02.2017
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1 : 1
27.01.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2 : 1
21.01.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 2
16.01.2017
Реал Сосьедад
1' - 65'
Испания. Примера, 17 тур
Сельта
3 : 1
08.01.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
4 : 1
17.12.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Малага
1 : 1
09.12.2016
Гранада
64' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2 : 2
04.12.2016
Малага
63' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4 : 3
26.11.2016
Депортиво
87' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Барселона
0 : 0
19.11.2016
Малага
90' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
3 : 2
04.11.2016
Спортинг
77' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
4 : 2
29.10.2016
Малага
72' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Малага
4 : 0
23.10.2016
Леганес
54' - 90'
90'
90'
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 1
16.10.2016
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Малага
2 : 1
02.10.2016
Атлетик
67' - 90'
83'
84'
Испания. Примера, 6 тур
Бетис
1 : 0
23.09.2016
Малага
59' - 90'
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