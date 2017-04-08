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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 08 апреля 2017
Малага
08.04.2017, суббота, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Барселона
32'
С. Рамирес
90'
Джони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
ГОЛ! 2:0!
Джони
Пас отдал
П. Форнальс
90'
87'
Желтая карточка
Х. Маскерано
Замена
Джони
️️️️
Хуанкар
83'
Желтая карточка
Хуанкар
82'
Замена
Шарлес
️️️️
С. Рамирес
77'
Желтая карточка
А. Пеньяранда
69'
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
Хуанпи
67'
65'
Вторая желтая
Неймар
61'
Замена
П. Алькасер
️️️️
А. Гомеш
Желтая карточка
Ресио
45'
45'
Замена
С. Роберто
️️️️
Д. Суарес
45'
Замена
С. Роберто
️️️️
Ж. Матье
Желтая карточка
Ф. Рикка
37'
33'
Желтая карточка
С. Умтити
ГОЛ! 1:0!
С. Рамирес
Пас отдал
Хуанкар
32'
27'
Желтая карточка
Неймар
8'
Желтая карточка
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
10
Хуанпи
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
19
Шарлес
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-3-2-1
13
Камени
16
Росалес
3
Льоренте
16
Рикка
23
Эрнандес
36
Ресио
27
Хуанкар
4
Камачо
10
Хуанпи
8
Форнальс
19
Рамирес
4-2-3-1
1
тер Стеген
14
Умтити
14
Маскерано
22
Матье
18
Альба
20
Гомеш
5
Бускетс
10
Месси
4
Суарес
10
Неймар
9
Суарес
27
Хуанкар
24
Джони
24
Джони
27
Хуанкар
10
Хуанпи
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
10
Хуанпи
19
Рамирес
19
Шарлес
19
Шарлес
19
Рамирес
22
Матье
6
Роберто
6
Роберто
22
Матье
20
Гомеш
9
Алькасер
9
Алькасер
20
Гомеш
Остались в запасе
Малага
Барселона
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
6
Алекс Карбонель
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Малага - Барселона
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ла Росаледа
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