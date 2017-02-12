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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Малага
Вильярреал - Малага: обзор матча 12 февраля 2017
Вильярреал
12.02.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 22 тур
1 : 1
Завершен
Малага
62'
Бруно (П)
14'
Шарлес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Малага
82'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Г. Кастро
Замена
Родри
️️️️
М. Тригерос
82'
81'
Желтая карточка
Дуда
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Н. Сансоне
77'
74'
Замена
Дуда
️️️️
Х. Родригес
Красная карточка
Р. Сориано
71'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Адриан
69'
62'
Замена
Джони
️️️️
Кеко
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Бруно
62'
61'
Желтая карточка
М. Демичелис
58'
Желтая карточка
Кеко
55'
Желтая карточка
И. Камачо
55'
Желтая карточка
Шарлес
14'
ГОЛ! 0:1!
Шарлес
Пас отдал
Р. Росалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
21
Роберто Сориано
ЦП
21
Бруно
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
6
Джонатан
ПП
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
20
Кеко
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
19
Шарлес
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
10
Хуанпи
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-4-1-1
1
Асенхо
3
Анхель
4
Руис
27
Гонсалес
2
Гаспар
21
Сориано
21
Бруно
14
Тригерос
6
Джонатан
11
Сансоне
20
Адриан
4-4-1-1
13
Камени
23
Эрнандес
23
Торрес
16
Росалес
2
Демичелис
4
Камачо
20
Кеко
5
Кастро
6
Родригес
8
Форнальс
19
Шарлес
14
Тригерос
16
Родри
16
Родри
14
Тригерос
11
Сансоне
70
Кастильехо
70
Кастильехо
11
Сансоне
20
Адриан
94
Бакамбу
94
Бакамбу
20
Адриан
5
Кастро
10
Онтиверос
10
Онтиверос
5
Кастро
20
Кеко
24
Джони
24
Джони
20
Кеко
6
Родригес
17
Дуда
17
Дуда
6
Родригес
Остались в запасе
Вильярреал
Малага
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Фран Эскриба
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
10
Хуанпи
АП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Вильярреал - Малага
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Иньяки Виканди Гарридо
(Португалете)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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