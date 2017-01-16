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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Реал Сосьедад
Малага - Реал Сосьедад: обзор матча 16 января 2017
Малага
16.01.2017, понедельник, 22:45
Испания. Примера, 18 тур
0 : 2
Завершен
Реал Сосьедад
50'
И. Мартинес
62'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Реал Сосьедад
76'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
А. Одриосола
Замена
Хуанпи
️️️️
П. Форнальс
76'
70'
Желтая карточка
А. Ильярраменди
67'
Замена
Р. Навас
️️️️
А. Элустондо
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Дуда
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
Хуанми
Пас отдал
В. Жозе
56'
Замена
А. Ильярраменди
️️️️
Д. Зурутуса
55'
Желтая карточка
Э. Гранеро
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Мартинес
Замена
А. Пеньяранда
️️️️
С. Рамирес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
8
Луис Муньос
ОП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
17
Дуда
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Хаби Прието
ПП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
РФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Малага
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
10
Хуанпи
АП
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
2-1-3-2-2
13
Камени
16
Росалес
17
Вильянуэва
8
Муньос
5
Кастро
27
Хуанкар
4
Камачо
17
Дуда
8
Форнальс
19
Рамирес
27
Сантос
4-3-1-2
28
Рульи
20
Одриосола
6
Элустондо
26
Мартинес
17
Бершиче
10
Прието
23
Гранеро
17
Зурутуса
21
Оярсабаль
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
17
Дуда
10
Онтиверос
10
Онтиверос
17
Дуда
8
Форнальс
10
Хуанпи
10
Хуанпи
8
Форнальс
19
Рамирес
7
Пеньяранда
7
Пеньяранда
19
Рамирес
6
Элустондо
16
Навас
16
Навас
6
Элустондо
20
Одриосола
23
Эрнандес
23
Эрнандес
20
Одриосола
17
Зурутуса
14
Ильярраменди
14
Ильярраменди
17
Зурутуса
Остались в запасе
Малага
Реал Сосьедад
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
25
Тоньо
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
14
Рубен Пардо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
24
Давид Конча
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Сакристан
Статистика матча Малага - Реал Сосьедад
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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