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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Малага
Сельта - Малага: обзор матча 08 января 2017
Сельта
08.01.2017, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Малага
7'
Я. Аспас
60'
Д. Васс
86'
Д. Васс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Малага
90'
Желтая карточка
Хуанкар
86'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Д. Васс
Желтая карточка
С. Гомес
85'
Замена
С. Гомес
️️️️
Н. Радойя
85'
79'
Замена
Джони
️️️️
Г. Кастро
77'
Желтая карточка
И. Камачо
Замена
П. Систо
️️️️
Т. Бонгонда
70'
Замена
П. Шейх
️️️️
Д. Гуидетти
64'
ГОЛ! 2:0!
Д. Васс
60'
56'
Замена
Хуанпи
️️️️
П. Форнальс
49'
Желтая карточка
Ресио
29'
Желтая карточка
П. Форнальс
12'
Замена
Д. Льоренте
️️️️
М. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
21
Марсело Диас
ЛП
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Неманья Радойя
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
36
Ресио
ЛП
27
Хуанкар
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
4
Игнасио Камачо
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
10
Хуанпи
АП
4-3-1-2
36
Бланко
17
Кастро
3
Фонтас
22
Кабрал
22
Мальо
21
Диас
22
Радойя
10
Васс
10
Бонгонда
10
Аспас
11
Гуидетти
3-4-1-2
13
Камени
16
Росалес
23
Торрес
17
Вильянуэва
4
Камачо
27
Хуанкар
5
Кастро
36
Ресио
8
Форнальс
27
Сантос
19
Рамирес
22
Радойя
21
Гомес
21
Гомес
22
Радойя
10
Бонгонда
77
Систо
77
Систо
10
Бонгонда
11
Гуидетти
24
Шейх
24
Шейх
11
Гуидетти
5
Кастро
24
Джони
24
Джони
5
Кастро
23
Торрес
3
Льоренте
3
Льоренте
23
Торрес
8
Форнальс
10
Хуанпи
10
Хуанпи
8
Форнальс
Остались в запасе
Сельта
Малага
1
Серхио Альварес
ВР
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
8
Луис Муньос
ОП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Остались в запасе
8
Луис Муньос
ОП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Сельта - Малага
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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