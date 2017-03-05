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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Малага
Атлетик - Малага: обзор матча 05 марта 2017
Атлетик
05.03.2017, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 26 тур
1 : 0
Завершен
Малага
72'
Р. Гарсия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Малага
Желтая карточка
Р. Гарсия
90'
90'
Желтая карточка
Шарлес
86'
Замена
С. Рамирес
️️️️
И. Камачо
Замена
Э. Саборит
️️️️
М. Сусаета
86'
80'
Желтая карточка
И. Камачо
79'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Кеко
Замена
Э. Боведа
️️️️
И. Уильямс
77'
75'
Желтая карточка
Хуанкар
73'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Джони
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Гарсия
72'
67'
Желтая карточка
П. Форнальс
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Муньяин
62'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЛП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
12
Микель Сан Хосе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЛП
24
Джони
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
3
Диего Льоренте
ПП
19
Шарлес
ЦФ
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-3-2-1
1
Ирайсос
18
Баленсиага
14
Ляпорт
5
Альварес
15
Леке
7
Эчебаррия
14
Сусаета
12
Сан Хосе
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
3-4-2-1
13
Камени
2
Демичелис
23
Эрнандес
16
Росалес
3
Льоренте
27
Хуанкар
20
Кеко
4
Камачо
8
Форнальс
24
Джони
19
Шарлес
9
Уильямс
2
Боведа
2
Боведа
9
Уильямс
14
Сусаета
4
Саборит
4
Саборит
14
Сусаета
10
Муньяин
12
Вильялибре
12
Вильялибре
10
Муньяин
24
Джони
5
Кастро
5
Кастро
24
Джони
4
Камачо
19
Рамирес
19
Рамирес
4
Камачо
20
Кеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
20
Кеко
Остались в запасе
Атлетик
Малага
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
6
Хосе Родригес
ЦП
17
Дуда
ЛВ
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Атлетик - Малага
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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