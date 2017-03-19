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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Малага
Леганес - Малага: обзор матча 19 марта 2017
Леганес
19.03.2017, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 28 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Малага
86'
Замена
Дуда
️️️️
Х. Родригес
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Шимановски
86'
73'
Замена
Кеко
️️️️
С. Рамирес
Замена
У. Лопес
️️️️
Н. Эль-Жар
68'
62'
Замена
Джони
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
Р. Перес
60'
Замена
Саму
️️️️
Тито
60'
59'
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Э. Моран
49'
34'
Желтая карточка
Р. Росалес
Желтая карточка
Тито
32'
Желтая карточка
У. Бустинса
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
39
Эрик Моран
ЦП
2
Тито
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
6
Хосе Родригес
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
8
Пабло Форнальс
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
14
Саму
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Малага
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
20
Кеко
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
4-4-2
1
Эррерин
15
Рико
22
Сиовас
5
Бустинса
21
Мантовани
8
Шимановски
21
Перес
39
Моран
2
Тито
10
Герреро
25
Эль-Жар
3-5-2
13
Камени
3
Льоренте
23
Эрнандес
16
Росалес
8
Форнальс
27
Хуанкар
6
Родригес
4
Камачо
5
Кастро
19
Шарлес
19
Рамирес
8
Шимановски
11
Мачис
11
Мачис
8
Шимановски
2
Тито
14
Саму
14
Саму
2
Тито
25
Эль-Жар
8
Лопес
8
Лопес
25
Эль-Жар
5
Кастро
24
Джони
24
Джони
5
Кастро
19
Рамирес
20
Кеко
20
Кеко
19
Рамирес
6
Родригес
17
Дуда
17
Дуда
6
Родригес
Остались в запасе
Леганес
Малага
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Леганес - Малага
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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