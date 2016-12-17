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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Малага
Севилья - Малага: обзор матча 17 декабря 2016
Севилья
17.12.2016, суббота, 22:45
Испания. Примера, 16 тур
4 : 1
Завершен
Малага
25'
Л. Вьетто
28'
Л. Вьетто
34'
В. Бен-Йеддер
35'
Витоло
64'
С. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Малага
90'
+2
Желтая карточка
М. Вильянуэва
82'
Желтая карточка
Р. Росалес
71'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
В. Бен-Йеддер
67'
64'
Замена
Г. Кастро
️️️️
Хуанкар
64'
ГОЛ! 4:1!
С. Рамирес
Вторая желтая
А. Рами
61'
Желтая карточка
А. Рами
61'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
58'
45'
Замена
Ресио
️️️️
Хуанпи
45'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Ф. Рикка
Замена
Т. Колоджейчак
️️️️
Г. Меркадо
45'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
Н. Пареха
45'
ГОЛ! 4:0!
Витоло
Пас отдал
Л. Вьетто
35'
ГОЛ! 3:0!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
Г. Меркадо
34'
Желтая карточка
Н. Пареха
29'
ГОЛ! 2:0!
Л. Вьетто
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вьетто
Пас отдал
С. Н'Зонзи
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Малага
71
Денис Бойко
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
3-2-3-2
15
Серхио Рико
2
Пареха
25
Меркадо
23
Рами
14
Насри
10
Иборра
7
Витоло
15
Н'Зонзи
7
Сарабия
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
3-2-3-1-1
71
Бойко
3
Льоренте
17
Вильянуэва
16
Росалес
16
Рикка
23
Торрес
8
Форнальс
27
Хуанкар
4
Камачо
10
Хуанпи
19
Рамирес
25
Меркадо
15
Колоджейчак
15
Колоджейчак
25
Меркадо
10
Бен-Йеддер
16
Гонсалес
16
Гонсалес
10
Бен-Йеддер
2
Пареха
5
Краневиттер
5
Краневиттер
2
Пареха
16
Рикка
10
Онтиверос
10
Онтиверос
16
Рикка
10
Хуанпи
36
Ресио
36
Ресио
10
Хуанпи
27
Хуанкар
5
Кастро
5
Кастро
27
Хуанкар
Остались в запасе
Севилья
Малага
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Севилья - Малага
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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