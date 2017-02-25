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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Малага
Эйбар - Малага: обзор матча 25 февраля 2017
Эйбар
25.02.2017, суббота, 22:45
Испания. Примера, 24 тур
3 : 0
Завершен
Малага
43'
А. Гонсалес
50'
А. Гонсалес (П)
52'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Малага
Желтая карточка
Бебе
90'
+3
Замена
Бебе
️️️️
П. Леон
82'
80'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
79'
Желтая карточка
М. Торрес
Замена
М. дос Сантос
️️️️
И. Рамис
78'
Желтая карточка
А. Капа
77'
77'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
73'
Замена
М. Вильянуэва
️️️️
Джони
71'
Вторая желтая
Р. Росалес
Замена
К. Ривера
️️️️
С. Энрих
69'
62'
Желтая карточка
Р. Росалес
57'
Замена
Шарлес
️️️️
Дуда
54'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Кеко
53'
Желтая карточка
П. Форнальс
ГОЛ! 3:0!
С. Энрих
Пас отдал
А. Арбилья
52'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Гонсалес
50'
ГОЛ! 1:0!
А. Гонсалес
Пас отдал
С. Энрих
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
20
Кеко
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
3
Диего Льоренте
ПП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
29
Хосуэ Доррио
ЦП
17
Кристиан Ривера
ЦП
Малага
71
Денис Бойко
ВР
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Шарлес
ЦФ
4-2-3-1
13
Родригес
23
Арбилья
4
Рамис
24
Лежен
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Эскаланте
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
9
Энрих
3-3-3-1
13
Камени
16
Росалес
23
Торрес
23
Эрнандес
3
Льоренте
20
Кеко
27
Хуанкар
24
Джони
8
Форнальс
17
Дуда
27
Сантос
14
Леон
12
Бебе
12
Бебе
14
Леон
4
Рамис
15
дос Сантос
15
дос Сантос
4
Рамис
9
Энрих
17
Ривера
17
Ривера
9
Энрих
20
Кеко
10
Онтиверос
10
Онтиверос
20
Кеко
24
Джони
17
Вильянуэва
17
Вильянуэва
24
Джони
17
Дуда
19
Шарлес
19
Шарлес
17
Дуда
Остались в запасе
Эйбар
Малага
29
Хосуэ Доррио
ЦП
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Остались в запасе
29
Хосуэ Доррио
ЦП
30
Маркель Арейтио
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Эйбар - Малага
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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