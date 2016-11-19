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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Малага
Барселона - Малага: обзор матча 19 ноября 2016
Барселона
19.11.2016, суббота, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Малага
90'
+7
Красная карточка
Хуанкар
90'
+6
Замена
Дуда
️️️️
П. Форнальс
81'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
С. Рамирес
Замена
И. Ракитич
️️️️
Рафинья
77'
69'
Замена
Л. Муньос
️️️️
Х. Онтиверос
68'
Красная карточка
Д. Льоренте
Замена
А. Гомеш
️️️️
Д. Суарес
68'
62'
Желтая карточка
Х. Онтиверос
Замена
Ж. Альба
️️️️
Л. Динь
62'
22'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
12
Рафинья
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
66
Арда Туран
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
27
Хуанкар
ЛП
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Пабло Форнальс
АП
10
Хуанпи
АП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
6
Марлон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
Малага
71
Денис Бойко
ВР
24
Джони
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
3-3-2-2
1
тер Стеген
12
Динь
14
Маскерано
3
Пике
6
Роберто
12
Рафинья
5
Бускетс
10
Неймар
4
Суарес
9
Алькасер
66
Туран
3-2-1-3-1
13
Камени
16
Рикка
3
Льоренте
17
Вильянуэва
23
Торрес
16
Росалес
27
Хуанкар
8
Форнальс
10
Хуанпи
10
Онтиверос
19
Рамирес
12
Динь
18
Альба
18
Альба
12
Динь
4
Суарес
20
Гомеш
20
Гомеш
4
Суарес
12
Рафинья
11
Ракитич
11
Ракитич
12
Рафинья
10
Онтиверос
8
Муньос
8
Муньос
10
Онтиверос
8
Форнальс
17
Дуда
17
Дуда
8
Форнальс
19
Рамирес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
19
Рамирес
Остались в запасе
Барселона
Малага
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
6
Марлон
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Барселона - Малага
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Камп Ноу
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