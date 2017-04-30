Статистика по турнирам

Турция. Суперлига 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Франция. Кубок Лиги 2013/2014 Франция. Лига 1 2013/2014 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Франция. Лига 1 2012/2013 Чемпионат Европы 2012 Emirates Cup 2011 Лига Европы 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Франция. Кубок 2011/2012 Франция. Лига 1 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Суперкубок Италии 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008