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Жереми Менез
Статистика
Жереми Менез - статистика
Завершил карьеру
7 мая 1987 (39), Лонжюмо
#7 | Нападающий
182 см | 73 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Чемпионат Европы 2012
Emirates Cup 2011
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
25
3
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0 : 0
30.04.2017
Бордо
72' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3 : 0
08.04.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2 : 1
02.04.2017
Бордо
71' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
5 : 1
18.03.2017
Монпелье
80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
1 : 1
03.03.2017
Лион
84' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 3
25.02.2017
Бордо
75' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бордо
3 : 0
19.02.2017
Генгам
75' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0 : 3
10.02.2017
ПСЖ
1' - 57'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0 : 4
07.02.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1 : 1
04.02.2017
Ренн
1' - 90'
56'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0 : 2
28.01.2017
Бордо
1' - 79'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1 : 0
21.01.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
4 : 0
17.12.2016
Бордо
1' - 38'
38'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0 : 4
10.12.2016
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
0 : 1
03.12.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1 : 1
30.11.2016
Бордо
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
3 : 2
26.11.2016
Дижон
67' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
20.11.2016
Бордо
1' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2 : 1
05.11.2016
Лорьян
1' - 88'
78'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
1' - 81'
55'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1 : 1
16.10.2016
Бордо
1' - 88'
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
01.10.2016
Бордо
1' - 82'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
0 : 0
24.09.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0 : 1
17.09.2016
Анжер
1' - 45'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
1 : 3
10.09.2016
Бордо
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 0
28.08.2016
Нант
1' - 80'
31'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
4 : 1
20.08.2016
Бордо
1' - 69'
6'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
3 : 2
13.08.2016
Сент-Этьен
73' - 90'
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