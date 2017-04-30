Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жереми Менез - статистика

Завершил карьеру
7 мая 1987 (39), Лонжюмо
#7 | Нападающий
182 см | 73 кг
Франция
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
25
3
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 35 тур
Дижон
0 : 0
30.04.2017
Бордо
72' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
3 : 0
08.04.2017
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
2 : 1
02.04.2017
Бордо
71' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
5 : 1
18.03.2017
Монпелье
80' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бордо
1 : 1
03.03.2017
Лион
84' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лилль
2 : 3
25.02.2017
Бордо
75' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 26 тур
Бордо
3 : 0
19.02.2017
Генгам
75' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
0 : 3
10.02.2017
ПСЖ
1' - 57'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
0 : 4
07.02.2017
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1 : 1
04.02.2017
Ренн
1' - 90'
56'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0 : 2
28.01.2017
Бордо
1' - 79'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
1 : 0
21.01.2017
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
4 : 0
17.12.2016
Бордо
1' - 38'
38'
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0 : 4
10.12.2016
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бордо
0 : 1
03.12.2016
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1 : 1
30.11.2016
Бордо
1' - 90'
81'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
3 : 2
26.11.2016
Дижон
67' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Генгам
1 : 1
20.11.2016
Бордо
1' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
2 : 1
05.11.2016
Лорьян
1' - 88'
78'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1 : 1
22.10.2016
Нанси
1' - 81'
55'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
1 : 1
16.10.2016
Бордо
1' - 88'
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
01.10.2016
Бордо
1' - 82'
Франция. Лига 1, 7 тур
Бордо
0 : 0
24.09.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0 : 1
17.09.2016
Анжер
1' - 45'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лион
1 : 3
10.09.2016
Бордо
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
1 : 0
28.08.2016
Нант
1' - 80'
31'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
4 : 1
20.08.2016
Бордо
1' - 69'
6'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
3 : 2
13.08.2016
Сент-Этьен
73' - 90'
Главные новости
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
6
Ямаль разъяснил, как правильно выбирать обладателя «Золотого мяча»
15:08
Радимов заявил, что «Зенит» вернется на 1-е место в РПЛ
14:57
7
Агкацев рассказал о реакции «Краснодара» на третью подряд ничью
14:30
2
Аршавин поставил себе оценку за карьеру в «Арсенале»
14:21
4
Игрок «Локомотива» заявил о паре неадекватных пижонистых полунеформалов в команде
13:58
Объявлены сроки реабилитации травмированного Баринова
13:47
Известный агент рассказал о сложностях переговоров по трансферу Батракова
13:23
Ловчев раскрыл размер своей пенсии
12:57
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+