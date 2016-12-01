Жереми Менез - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Менез
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лонжюмо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Жереми
|Фамилия
|Менез
|Команда
|Америка
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лонжюмо
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|182
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Милан
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.12.2016
|84' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)