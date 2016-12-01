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    Жереми Менез - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Жереми
    Фамилия Менез
    Команда Америка
    Состав Основной
    Родной город Лонжюмо
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 мая 1987 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 73
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Милан 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.12.2016 84' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
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