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Жереми Менез
Новости
Жереми Менез - новости
Завершил карьеру
7 мая 1987 (39), Лонжюмо
#7 | Нападающий
182 см | 73 кг
Франция
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Трансферы
Публикации
Экс-полузащитник «ПСЖ» и «Милана» Менез может продолжить карьеру в РПЛ
2021.06.15 11:51
2
Двукратный чемпион с «ПСЖ», экс-игрок сборной Франции Менез подпишет контракт с клубом Серии В «Реджина»
2020.06.14 13:35
Фото
Менез перешел в «Париж»
2019.09.27 11:34
5
Менез стал игроком «Америки»
2018.01.05 22:35
Менез отговорил Насри от перехода в «Милан»
2017.10.10 10:30
Экс-игрок «ПСЖ» Менез перешел в «Антальяспор»
2017.06.09 20:37
1
Лига 1. «Монпелье» разгромило «Бордо», «Тулуза» и «Нанси» сыграли вничью
2016.12.18 00:01
«Бастия» пожаловалась в прокуратуру на предвзятость Лиги 1
2016.12.09 23:36
Фото
Менез травмировал ухо в товарищеском матче
2016.08.04 08:42
2
«Бордо» объявил о переходе Менеза
2016.07.31 20:08
2
Менез может оказаться в «Бордо»
2016.07.27 10:56
1
Менез покинул расположение «Милана» из-за травмы
2016.07.25 09:35
Менез отказался переходить в «Генгам»
2016.07.20 09:43
2
Михайлович: «Я сильно разозлен на команду и на судью»
2016.03.06 21:16
1
Михайлович: «У нас хороший шанс попасть в финал Кубка Италии»
2016.02.29 17:57
Агент: «Менез не собирается уходить из «Милана»
2016.02.17 18:42
Галлиани: «До сих пор считаю, что у «Милана» хороший состав»
2015.12.22 13:33
Менез выбыл на месяц
2015.08.21 12:53
Менез возобновил тренировки в общей группе
2015.08.15 06:35
"Ливерпуль" нацелился на нападающего "Милана" Менеза
2015.07.16 08:14
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«Милан» не оставляет попыток приобрести Витселя
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