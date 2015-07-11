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    «Милан» не оставляет попыток приобрести Витселя

    Итальянский «Милан» пытается договориться с «Зенитом» о приобретении бельгийского полузащитника санкт-петербургской команды Акселя Витселя. Сообщается, что в понедельник представители клубов проведут очередную встречу.

    «Милан» планирует включить в сделку форварда Жереми Менеза. Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» согласен продать Витселя за 30 млн евро, но «Милан» не хочет платить более 20 млн.

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    Источник: Sports.ru

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    11.07.2015 17:24
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Miaf
    1436629687
    И так покупали за 40, продают за 30 но Милан хочет купить за 20
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    drug01
    1436629843
    Добавьте денег и Висель Ваш!
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    cpartak60
    1436630010
    висель не для зенита!
    Ответить
    artem 81
    1436631428
    За Менеза еще надо доплатить и пару бревен отдать
    Ответить
    Медный купоpос
    1436634859
    платим - берём. не платим - не берём
    Ответить
    danil128412
    1436635206
    Жалко если Витсель перейдёт в Милан... Но это будет нормальный для него трансфер.
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    sir-5
    1436639517
    Этот раб не продаётся.
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    kkomov
    1436653889
    не оставляйте - нам то что?
    Ответить
    nahan
    1436704815
    С ума сошли что ли? Менеза нельзя отдавать за бездарность.
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    ologreds
    1694997631
    numo435402
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