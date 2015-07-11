«Милан» не оставляет попыток приобрести Витселя

Итальянский «Милан» пытается договориться с «Зенитом» о приобретении бельгийского полузащитника санкт-петербургской команды Акселя Витселя. Сообщается, что в понедельник представители клубов проведут очередную встречу.





«Милан» планирует включить в сделку форварда Жереми Менеза. Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» согласен продать Витселя за 30 млн евро, но «Милан» не хочет платить более 20 млн.