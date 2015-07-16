"Ливерпуль" нацелился на нападающего "Милана" Менеза

28-летний французский нападающий "Милана" Жереми Менез может стать игроком "Ливерпуля".



По информации источника, итальянский клуб требует за француза 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Менез может быть включен в сделку по переходу в клуб полузащитника "Зенита" Акселя Витселя.