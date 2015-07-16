"Ливерпуль" нацелился на нападающего "Милана" Менеза

28-летний французский нападающий "Милана" Жереми Менез может стать игроком "Ливерпуля".
По информации источника, итальянский клуб требует за француза 15 миллионов евро.
По информации источника, итальянский клуб требует за француза 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Менез может быть включен в сделку по переходу в клуб полузащитника "Зенита" Акселя Витселя.
Менез занял пятое место в гонке бомбардиров итальянской Серии А минувшего сезона, забив 16 голов в 33 матчах.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Источник: Чемпионат.ком