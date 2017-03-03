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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лион
Бордо - Лион: обзор матча 03 марта 2017
Бордо
03.03.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 28 тур
1 : 1
Завершен
Лион
16'
В. Вада
79'
Э. Маммана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лион
Желтая карточка
Н. Паллуа
90'
90'
Желтая карточка
Д. Ферри
85'
Желтая карточка
М. Вальбуэна
84'
Замена
Д. Ферри
️️️️
М. Депай
Замена
Ж. Менез
️️️️
В. Вада
84'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Ж. Тулалан
80'
79'
ГОЛ! 1:1!
Э. Маммана
Пас отдал
М. Вальбуэна
63'
Замена
М. Корне
️️️️
Н. Фекир
59'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
М. Гоналон
Желтая карточка
Ж. Тулалан
57'
Желтая карточка
Малком
39'
Желтая карточка
В. Йованович
36'
Желтая карточка
М. Гайич
26'
21'
Желтая карточка
М. Гоналон
ГОЛ! 1:0!
В. Вада
Пас отдал
Ф. Камано
16'
4'
Желтая карточка
Ж. Морель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
4-3-2-1
16
Каррассо
26
Контенто
33
Йованович
5
Паллуа
22
Гайич
13
Санкаре
23
Вада
28
Тулалан
40
Камано
10
Малком
9
Лаборд
4-2-1-1-2
1
Лопеш
2
Рафаэл
2
Маммана
4
Дьякаби
21
Морель
29
Тусар
25
Гоналон
8
Толиссо
10
Фекир
10
Депай
91
Ляказетт
28
Тулалан
18
Плашил
18
Плашил
28
Тулалан
23
Вада
7
Менез
7
Менез
23
Вада
10
Фекир
70
Корне
70
Корне
10
Фекир
10
Депай
4
Ферри
4
Ферри
10
Депай
25
Гоналон
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
25
Гоналон
Остались в запасе
Бордо
Лион
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
96
Адам Унас
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
96
Адам Унас
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Бордо - Лион
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Матч! Футбол 1"
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