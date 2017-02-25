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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Бордо
Лилль - Бордо: обзор матча 25 февраля 2017
Лилль
25.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 3
Завершен
Бордо
65'
Н. де Превилль (П)
67'
Эдер
16'
В. Вада
78'
А. Унас
82'
А. Унас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Бордо
90'
+3
Желтая карточка
М. Гайич
Желтая карточка
Р. Мавуба
90'
+2
Красная карточка
Р. Мавуба
90'
+2
Желтая карточка
С. Корчиа
90'
82'
ГОЛ! 2:3!
А. Унас
Пас отдал
Г. Лаборд
Замена
Р. Мавуба
️️️️
Н. де Превилль
81'
Вторая желтая
Ж. Пальмери
80'
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Унас
Пас отдал
Ж. Менез
75'
Замена
А. Унас
️️️️
Малком
75'
Замена
Ж. Менез
️️️️
В. Йованович
ГОЛ! 2:1!
Эдер
67'
Желтая карточка
Шека
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. де Превилль
65'
61'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Я. Бензия
60'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Ботик
45'
42'
Желтая карточка
В. Вада
Желтая карточка
И. Амаду
40'
Желтая карточка
Ж. Пальмери
36'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Вада
Пас отдал
Г. Лаборд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Шека
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Эрик Ботик
ЛФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
24
Рио Мавуба
ЦП
23
Наим Слити
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Эдер
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Эньяма
18
Берья
6
Алонсо
20
Пальмери
14
Корчиа
10
Амаду
8
Шека
8
Бензия
21
Эль-Гази
11
Ботик
12
де Превилль
4-3-2-1
16
Каррассо
22
Гайич
33
Йованович
5
Паллуа
26
Контенто
13
Санкаре
28
Тулалан
23
Вада
10
Малком
40
Камано
9
Лаборд
8
Бензия
9
Лопеш
9
Лопеш
8
Бензия
12
де Превилль
24
Мавуба
24
Мавуба
12
де Превилль
11
Ботик
24
Эдер
24
Эдер
11
Ботик
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
10
Малком
96
Унас
96
Унас
10
Малком
33
Йованович
7
Менез
7
Менез
33
Йованович
Остались в запасе
Лилль
Бордо
16
Майк Меньян
ВР
23
Наим Слити
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
13
Поль Бернардони
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
23
Наим Слити
ЦП
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лилль - Бордо
5
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Пьер Моруа
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