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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Бордо
ПСЖ - Бордо: обзор матча 01 октября 2016
ПСЖ
01.10.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 8 тур
2 : 0
Завершен
Бордо
3'
Э. Кавани
31'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Бордо
Замена
Нани
️️️️
А. Ди Мария
88'
87'
Желтая карточка
Н. Паллуа
82'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Ж. Менез
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Моура
79'
74'
Замена
Т. Туре
️️️️
Малком
Замена
А. Рабьо
️️️️
М. Верратти
73'
57'
Замена
А. Унас
️️️️
Я. Плашил
Желтая карточка
Т. Менье
51'
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Л. Курзава
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
А. Ди Мария
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ПП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЛФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
17
Нани
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
96
Адам Унас
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-3-2-1
23
Ареоля
3
Курзава
5
Маркиньос
3
Силва
12
Менье
8
Матюиди
6
Верратти
8
Мотта
11
Ди Мария
7
Моура
10
Кавани
4-3-1-2
16
Каррассо
20
Сабали
5
Левчук
5
Паллуа
26
Контенто
22
Сертик
18
Плашил
28
Тулалан
10
Малком
7
Менез
4
Ролан
6
Верратти
12
Рабьо
12
Рабьо
6
Верратти
7
Моура
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
7
Моура
11
Ди Мария
17
Нани
17
Нани
11
Ди Мария
18
Плашил
96
Унас
96
Унас
18
Плашил
10
Малком
14
Туре
14
Туре
10
Малком
7
Менез
9
Лаборд
9
Лаборд
7
Менез
Остались в запасе
ПСЖ
Бордо
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Милан Гайич
ПЗ
13
Поль Бернардони
ВР
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча ПСЖ - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Парк де Пренс
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