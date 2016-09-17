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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Анжер
Бордо - Анжер: обзор матча 17 сентября 2016
Бордо
17.09.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
38'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Анжер
Замена
И. Телин
️️️️
Я. Плашил
90'
88'
Желтая карточка
М. Мишель
Красная карточка
Д. Ролан
85'
Желтая карточка
Д. Ролан
82'
80'
Замена
Ф. Доре
️️️️
Т. Мангани
70'
Замена
Н. Пепе
️️️️
К. Токо Экамби
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Вада
62'
54'
Желтая карточка
Й. Эндрю
45'
Желтая карточка
П. Капелле
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Ж. Менез
45'
38'
ГОЛ! 0:1!
К. Токо Экамби
9'
Желтая карточка
Р. Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
10
Малком
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
1
Матье Мишель
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
6
Томас Мангани
ЛП
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Бордо
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
7
Абду Траоре
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
14
Томас Туре
ЦФ
92
Исаак Телин
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
4-2-2-2
16
Каррассо
26
Контенто
5
Паллуа
5
Левчук
20
Сабали
23
Вада
18
Плашил
96
Унас
10
Малком
4
Ролан
7
Менез
4-1-3-2
1
Мишель
15
Мансе
4
Павлович
29
Томас
21
Эндрю
7
Сантамария
17
Ндойе
6
Мангани
15
Капелле
18
Дьедиу
9
Экамби
23
Вада
7
Траоре
7
Траоре
23
Вада
7
Менез
9
Лаборд
9
Лаборд
7
Менез
18
Плашил
92
Телин
92
Телин
18
Плашил
6
Мангани
27
Доре
27
Доре
6
Мангани
9
Экамби
19
Пепе
19
Пепе
9
Экамби
Остались в запасе
Бордо
Анжер
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
23
Пабло
ЦЗ
14
Томас Туре
ЦФ
Остались в запасе
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
1
Денис Петрич
ВР
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Бордо - Анжер
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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