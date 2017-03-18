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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монпелье
Бордо - Монпелье: обзор матча 18 марта 2017
Бордо
18.03.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 30 тур
5 : 1
Завершен
Монпелье
25'
Д. Ролан
29'
Ю. Санкаре
32'
В. Вада (П)
76'
Д. Ролан
90+2'
Малком
47'
Р. Будебуз (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монпелье
ГОЛ! 5:1!
Малком
Пас отдал
А. Унас
90'
+2
82'
Красная карточка
Д. Конгре
Замена
Ж. Менез
️️️️
Д. Ролан
80'
ГОЛ! 4:1!
Д. Ролан
Пас отдал
Ю. Сабали
76'
73'
Замена
С. Камара
️️️️
Д. Руссийон
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Камано
72'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
69'
61'
Замена
К. Долли
️️️️
Н. Иконе
61'
Замена
И. Мбенза
️️️️
М. Депланье
47'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Будебуз
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Вада
32'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Санкаре
29'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ролан
Пас отдал
Д. Контенто
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Стефан Сессеньон
ПП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-3-2-1
16
Каррассо
26
Контенто
5
Паллуа
5
Левчук
20
Сабали
13
Санкаре
28
Тулалан
23
Вада
40
Камано
10
Малком
4
Ролан
3-3-1-2-1
1
Пьонье
12
Депланье
3
Конгре
4
Хилтон
20
Мукиэле
6
Скири
21
Руссийон
29
Сессеньон
93
Иконе
10
Будебуз
9
Мунье
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
40
Камано
96
Унас
96
Унас
40
Камано
4
Ролан
7
Менез
7
Менез
4
Ролан
93
Иконе
20
Долли
20
Долли
93
Иконе
12
Депланье
7
Мбенза
7
Мбенза
12
Депланье
21
Руссийон
19
Камара
19
Камара
21
Руссийон
Остались в запасе
Бордо
Монпелье
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Бордо - Монпелье
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Шабан Дельма
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