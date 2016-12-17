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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Бордо
Монпелье - Бордо: обзор матча 17 декабря 2016
Монпелье
17.12.2016, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 18 тур
4 : 0
Завершен
Бордо
13'
П. Ласн
20'
С. Сессеньон
84'
С. Мунье
90+2'
Я. Силла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Бордо
ГОЛ! 4:0!
Я. Силла
90'
+2
Замена
В. Реми
️️️️
В. Хилтон
89'
Замена
Я. Силла
️️️️
С. Камара
87'
ГОЛ! 3:0!
С. Мунье
Пас отдал
П. Ласн
84'
Замена
Ж. Марво
️️️️
Э. Скири
82'
73'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
Г. Сертик
66'
Желтая карточка
Г. Сертик
Желтая карточка
С. Сессеньон
66'
62'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Малком
61'
Замена
Д. Ролан
️️️️
В. Вада
Желтая карточка
М. Депланье
56'
38'
Красная карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 2:0!
С. Сессеньон
Пас отдал
С. Мунье
20'
19'
Желтая карточка
И. Левчук
ГОЛ! 1:0!
П. Ласн
Пас отдал
М. Сансон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Николя Сент-Руф
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
19
Сулейман Камара
ПП
9
Стив Мунье
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
7
Жереми Менез
ЛФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
17
Пьеррик Фито
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
23
Пабло
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
4
Диего Ролан
ЦФ
4-2-3-1
1
Пьонье
3
Сент-Руф
4
Хилтон
12
Депланье
3
Конгре
6
Ласн
6
Скири
29
Сессеньон
8
Сансон
19
Камара
9
Мунье
4-3-1-2
40
Приор
22
Гайич
5
Левчук
5
Паллуа
26
Контенто
18
Плашил
22
Сертик
23
Вада
10
Малком
9
Лаборд
7
Менез
4
Хилтон
44
Реми
44
Реми
4
Хилтон
6
Скири
6
Марво
6
Марво
6
Скири
19
Камара
5
Силла
5
Силла
19
Камара
10
Малком
40
Камано
40
Камано
10
Малком
22
Сертик
8
Арамбарри
8
Арамбарри
22
Сертик
23
Вада
4
Ролан
4
Ролан
23
Вада
Остались в запасе
Монпелье
Бордо
17
Пьеррик Фито
ЦП
16
Жоффрей Журдрен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
13
Поль Бернардони
ВР
23
Пабло
ЦЗ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
17
Пьеррик Фито
ЦП
16
Жоффрей Журдрен
ВР
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
23
Пабло
ЦЗ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Монпелье - Бордо
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
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