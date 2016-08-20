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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Тулуза - Бордо
Тулуза - Бордо: обзор матча 20 августа 2016
Тулуза
20.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
4 : 1
Завершен
Бордо
3'
И. Диоп
9'
К. Жульен
68'
М. Брейтуэйт
82'
М. Брейтуэйт
90'
И. Телин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тулуза - Бордо
90'
Вторая желтая
Н. Паллуа
90'
ГОЛ! 4:1!
И. Телин
Пас отдал
Я. Плашил
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Сомалья
88'
Замена
О. Эдуард
️️️️
О. Трехо
85'
ГОЛ! 4:0!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
Ж. Пи
82'
81'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
80'
Желтая карточка
Н. Паллуа
75'
Замена
И. Телин
️️️️
Д. Ролан
Замена
Ж. Пи
️️️️
О. Тойвонен
70'
69'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 3:0!
М. Брейтуэйт
68'
67'
Желтая карточка
А. Унас
45'
Замена
А. Унас
️️️️
Т. Туре
Желтая карточка
С. Яго
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Жульен
Пас отдал
О. Трехо
9'
6'
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 1:0!
И. Диоп
Пас отдал
О. Трехо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Сомалья
ПП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
14
Франсуа Сирье
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
22
Грегори Сертик
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
3-3-2-1-1
40
Лафон
6
Диоп
20
Яго
6
Жульен
4
Силла
29
Бли
29
Мубандже
11
Тойвонен
7
Сомалья
8
Трехо
22
Брейтуэйт
4-2-1-3
40
Приор
20
Сабали
24
Жилберт
5
Паллуа
29
Пундж
28
Тулалан
18
Плашил
10
Малком
7
Менез
4
Ролан
14
Туре
11
Тойвонен
29
Пи
29
Пи
11
Тойвонен
7
Сомалья
14
Сирье
14
Сирье
7
Сомалья
8
Трехо
29
Эдуард
29
Эдуард
8
Трехо
7
Менез
40
Камано
40
Камано
7
Менез
14
Туре
96
Унас
96
Унас
14
Туре
4
Ролан
92
Телин
92
Телин
4
Ролан
Остались в запасе
Тулуза
Бордо
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
20
Матье Кафаро
АП
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
14
Янн Бодигер
ЦП
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Тулуза - Бордо
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Муниципал
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