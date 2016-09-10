Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Бордо
Лион - Бордо: обзор матча 10 сентября 2016
Лион
10.09.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 3
Завершен
Бордо
2'
А. Калулу
33'
Малком
71'
Г. Сертик
90'
Ж. Менез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Бордо
90'
ГОЛ! 1:3!
Ж. Менез
Пас отдал
Г. Лаборд
Желтая карточка
Р. Геззаль
85'
Замена
Л. Тусар
️️️️
Рафаэл
82'
78'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Д. Ролан
Желтая карточка
Рафаэл
75'
72'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Малком
71'
ГОЛ! 1:2!
Г. Сертик
Пас отдал
А. Унас
Замена
К. Толиссо
️️️️
С. Дардер
69'
Красная карточка
М. Гоналон
67'
64'
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Вада
60'
Желтая карточка
Д. Контенто
Замена
М. Корне
️️️️
А. Калулу
58'
33'
ГОЛ! 1:1!
Малком
Пас отдал
Ю. Сабали
ГОЛ! 1:0!
А. Калулу
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Джордан Ферри
ПП
15
Альдо Калулу
ЛФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Рашид Геззаль
РФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
25
Жорди Гаспар
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
7
Абду Траоре
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
4-1-2-3
1
Лопеш
4
Дьякаби
21
Морель
2
Янга-Мбива
2
Рафаэл
25
Гоналон
10
Дардер
4
Ферри
15
Калулу
91
Ляказетт
18
Геззаль
3-3-2-2
16
Каррассо
20
Сабали
5
Паллуа
26
Контенто
22
Сертик
18
Плашил
23
Вада
96
Унас
10
Малком
4
Ролан
7
Менез
15
Калулу
70
Корне
70
Корне
15
Калулу
2
Рафаэл
29
Тусар
29
Тусар
2
Рафаэл
10
Дардер
8
Толиссо
8
Толиссо
10
Дардер
10
Малком
40
Камано
40
Камано
10
Малком
23
Вада
7
Траоре
7
Траоре
23
Вада
4
Ролан
9
Лаборд
9
Лаборд
4
Ролан
Остались в запасе
Лион
Бордо
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
25
Жорди Гаспар
ПП
28
Гаэтан Перрен
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
14
Томас Туре
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Лион - Бордо
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Групама Стэдиум
Новости команд
Все
Лион
Бордо
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
11:30
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
09:37
1
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
11:30
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Реал Сосьедад» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Экс-защитник сборной Франции возобновил карьеру после 9-летней паузы
09:37
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+