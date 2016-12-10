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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 10 декабря 2016
Бордо
10.12.2016, суббота, 19:30
Франция. Лига 1, 17 тур
0 : 4
Завершен
Монако
2'
Д. Сидибе
4'
Р. Фалькао
50'
Р. Фалькао
64'
Р. Фалькао (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
85'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
В. Жермен
84'
Желтая карточка
Б. Менди
82'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
Б. Силва
Замена
В. Вада
️️️️
Я. Плашил
72'
71'
Замена
Г. Каррийо
️️️️
Р. Фалькао
Красная карточка
А. Унас
68'
64'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Р. Фалькао
Желтая карточка
Я. Плашил
63'
Желтая карточка
Н. Паллуа
62'
Замена
Ф. Камано
️️️️
Малком
53'
Желтая карточка
Г. Лаборд
51'
50'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
В. Жермен
Замена
М. Гайич
️️️️
Д. Контенто
45'
4'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сидибе
Пас отдал
Б. Силва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Малком
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
8
Тьему Бакайоко
ОП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
92
Исаак Телин
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-3-2-2
40
Приор
26
Контенто
5
Паллуа
20
Сабали
22
Сертик
28
Тулалан
18
Плашил
10
Малком
96
Унас
9
Лаборд
7
Менез
4-2-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
15
Глик
21
Жемерсон
23
Менди
6
Фабиньо
8
Бакайоко
18
Лемар
20
Силва
9
Фалькао
98
Жермен
26
Контенто
22
Гайич
22
Гайич
26
Контенто
10
Малком
40
Камано
40
Камано
10
Малком
18
Плашил
23
Вада
23
Вада
18
Плашил
98
Жермен
8
Моутинью
8
Моутинью
98
Жермен
20
Силва
10
Мбаппе
10
Мбаппе
20
Силва
9
Фалькао
9
Каррийо
9
Каррийо
9
Фалькао
Остались в запасе
Бордо
Монако
13
Поль Бернардони
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
13
Поль Бернардони
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
8
Набиль Дирар
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Бордо - Монако
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Шабан Дельма
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