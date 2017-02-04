Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 04 февраля 2017
Бордо
04.02.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 23 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
56'
Ж. Менез
69'
Й. Гуркюфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
87'
Замена
У. Саид
️️️️
Й. Гуркюфф
Желтая карточка
Н. Паллуа
80'
78'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
П. Мендеш
Замена
Д. Ролан
️️️️
В. Вада
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
Й. Гуркюфф
63'
Замена
А. Дьякаби
️️️️
А. Калулу
ГОЛ! 1:0!
Ж. Менез
56'
Замена
Малком
️️️️
А. Унас
53'
27'
Желтая карточка
Л. Бааль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЛФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
15
Альдо Калулу
ЛП
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Бордо
40
Жером Приор
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Малком
ПВ
4
Диего Ролан
ЦФ
Ренн
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-3-1-3
16
Каррассо
5
Левчук
5
Паллуа
22
Гайич
28
Тулалан
23
Вада
18
Плашил
96
Унас
7
Менез
9
Лаборд
12
Пелленар
4-4-1
56
Костиль
29
Данзе
3
Мендеш
23
Наньон
24
Бааль
21
Андре
8
Гуркюфф
14
Прсич
15
Калулу
13
Сио
96
Унас
10
Малком
10
Малком
96
Унас
23
Вада
4
Ролан
4
Ролан
23
Вада
3
Мендеш
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
3
Мендеш
15
Калулу
27
Дьякаби
27
Дьякаби
15
Калулу
8
Гуркюфф
22
Саид
22
Саид
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Бордо
Ренн
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
40
Жером Приор
ВР
20
Юссуф Сабали
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
Остались в запасе
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
8
Клеман Шантом
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Франк Эз
Статистика матча Бордо - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Новости команд
Все
Бордо
Ренн
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1 Франции: шансы «Ниццы» и «Ренна» на победу в матче 9-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+