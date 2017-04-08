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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Метц
Бордо - Метц: обзор матча 08 апреля 2017
Бордо
08.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
3 : 0
Завершен
Метц
13'
Малком
49'
В. Вада (П)
51'
В. Вада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Метц
90'
+4
Красная карточка
Б. Ассу-Экотто
90'
Желтая карточка
Ф. Мойе
87'
Замена
Б. Матис
️️️️
О. Нгетт
Замена
Д. Ролан
️️️️
Г. Лаборд
84'
Замена
Я. Плашил
️️️️
В. Вада
80'
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Камано
75'
72'
Замена
К. Лежен
️️️️
Я. Жуффре
58'
Замена
Ф. Мойе
️️️️
Р. Коад
ГОЛ! 3:0!
В. Вада
Пас отдал
Г. Лаборд
51'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Вада
49'
30'
Желтая карточка
Р. Коад
ГОЛ! 1:0!
Малком
Пас отдал
В. Вада
13'
Желтая карточка
Ж. Тулалан
10'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Метц
1
Томас Дидийон
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
8
Шейк Дукур
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
24
Рено Коад
АП
40
Жорж Манджек
ПП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Бордо
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Метц
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
34
Борис Матис
ЦП
13
Франк Синьорино
АП
91
Флоран Мойе
АП
22
Кевин Лежен
ЦФ
4-3-2-1
16
Каррассо
26
Контенто
5
Левчук
5
Паллуа
20
Сабали
13
Санкаре
23
Вада
28
Тулалан
40
Камано
10
Малком
9
Лаборд
4-1-2-2-1
1
Дидийон
20
Баллиу
3
Дианье
5
Фалет
32
Ассу-Экотто
8
Дукур
40
Манджек
8
Жуффре
24
Коад
11
Нгетт
14
Диабате
23
Вада
18
Плашил
18
Плашил
23
Вада
40
Камано
96
Унас
96
Унас
40
Камано
9
Лаборд
4
Ролан
4
Ролан
9
Лаборд
11
Нгетт
34
Матис
34
Матис
11
Нгетт
24
Коад
91
Мойе
91
Мойе
24
Коад
8
Жуффре
22
Лежен
22
Лежен
8
Жуффре
Остались в запасе
Бордо
Метц
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
1
Эиджи Кавашима
ВР
18
Джонатан Ривьерес
ЦЗ
5
Гидо Милан
ЛП
13
Франк Синьорино
АП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Филиппе Хиншбергер
Статистика матча Бордо - Метц
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
- : -
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Дижон
4 : 2
12.10.2026
Метц
Информация о матче
Главный судья:
Себастьен Десьяж
(Сент-Этьен)
Стадион:
Шабан Дельма
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