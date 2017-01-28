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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - Бордо
Нанси - Бордо: обзор матча 28 января 2017
Нанси
28.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
0 : 2
Завершен
Бордо
68'
Ж. Куффа (АГ)
88'
Малком
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нанси - Бордо
88'
ГОЛ! 0:2!
Малком
87'
Замена
М. Арамбарри
️️️️
В. Вада
83'
Замена
Ф. Камано
️️️️
А. Унас
Замена
А. Кура
️️️️
К. Кулибали
81'
79'
Замена
Малком
️️️️
Ж. Менез
Замена
М. Дале
️️️️
Ж. Кето
74'
Замена
И. Диа
️️️️
А. Робич
71'
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ж. Куффа
36'
Желтая карточка
М. Гайич
31'
Желтая карточка
Т. Пелленар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нанси
32
Сергей Черник
ВР
26
Винсан Муратори
ЛЗ
4
Моду Дианье
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
4
Венсан Марчетти
ОП
18
Диалло Гидилей
ЦП
28
Жульен Кето
ПП
14
Жоффри Куффа
ПП
11
Карим Кулибали
ЛФ
15
Юссуф Хаджи
ЦФ
7
Антони Робич
РФ
Главный тренер
Пабло Корреа
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЛФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Нанси
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
23
Антони Кура
ЛФ
9
Морис Дале
ЦФ
22
Иссиар Диа
ЦФ
Бордо
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнес Каабуни
ЦП
22
Грегори Сертик
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
10
Малком
ПВ
3-1-3-3
32
Черник
26
Муратори
23
Кабако
4
Дианье
4
Марчетти
28
Кето
18
Гидилей
14
Куффа
11
Кулибали
15
Хаджи
7
Робич
3-3-1-3
40
Приор
22
Гайич
5
Левчук
29
Пундж
18
Плашил
28
Тулалан
23
Вада
96
Унас
12
Пелленар
9
Лаборд
7
Менез
28
Кето
9
Дале
9
Дале
28
Кето
11
Кулибали
23
Кура
23
Кура
11
Кулибали
7
Робич
22
Диа
22
Диа
7
Робич
96
Унас
40
Камано
40
Камано
96
Унас
23
Вада
8
Арамбарри
8
Арамбарри
23
Вада
7
Менез
10
Малком
10
Малком
7
Менез
Остались в запасе
Нанси
Бордо
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Главный тренер
Пабло Корреа
13
Юнес Каабуни
ЦП
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
27
Файто Мауасса
ЛЗ
16
Гай Нди-Ассембе
ВР
12
Алу Диарра
ЦП
13
Серж Н'Гуессан
ПП
Остались в запасе
13
Юнес Каабуни
ЦП
13
Поль Бернардони
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
Главный тренер
Пабло Корреа
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Нанси - Бордо
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Жером Бризар
Стадион:
Марсель Пико
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