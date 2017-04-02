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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Бордо
Ницца - Бордо: обзор матча 02 апреля 2017
Ницца
02.04.2017, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 31 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
16'
М. Балотелли (П)
27'
В. Эйссерик
9'
Г. Лаборд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Бордо
Желтая карточка
М. Балотелли
88'
Желтая карточка
Й. Кардиналь
82'
78'
Замена
А. Унас
️️️️
Ф. Камано
Замена
М. Ле Биан
️️️️
Ю. Бельханда
78'
71'
Замена
Д. Ролан
️️️️
Г. Лаборд
71'
Замена
Ж. Менез
️️️️
В. Вада
Желтая карточка
А. Суке
40'
ГОЛ! 2:1!
В. Эйссерик
Пас отдал
М. Балотелли
27'
24'
Желтая карточка
В. Йованович
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Лаборд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
20
Юнес Бельханда
АП
26
Венсан Косьелло
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Игор Левчук
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
13
Юнус Санкаре
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Бордо
40
Жером Приор
ВР
22
Милан Гайич
ПЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Кардиналь
2
Суке
4
Данте
23
Ле Марша
29
Дальберт
21
Перейра
14
Сери
9
Эйссерик
26
Косьелло
20
Бельханда
45
Балотелли
4-3-2-1
16
Каррассо
20
Сабали
5
Левчук
33
Йованович
26
Контенто
13
Санкаре
28
Тулалан
23
Вада
10
Малком
40
Камано
9
Лаборд
20
Бельханда
8
Ле Биан
8
Ле Биан
20
Бельханда
40
Камано
96
Унас
96
Унас
40
Камано
23
Вада
7
Менез
7
Менез
23
Вада
9
Лаборд
4
Ролан
4
Ролан
9
Лаборд
Остались в запасе
Ницца
Бордо
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
34
Венсан Марсель
ЦП
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
22
Милан Гайич
ПЗ
40
Жером Приор
ВР
8
Мауро Арамбарри
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Статистика матча Ницца - Бордо
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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