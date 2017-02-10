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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - ПСЖ
Бордо - ПСЖ: обзор матча 10 февраля 2017
Бордо
10.02.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 3
Завершен
ПСЖ
6'
Э. Кавани
40'
А. Ди Мария
47'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - ПСЖ
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Малком
78'
72'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Э. Кавани
Замена
В. Вада
️️️️
Я. Плашил
66'
63'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
60'
Замена
К. Нкунку
️️️️
М. Верратти
Замена
Ф. Камано
️️️️
Ж. Менез
57'
47'
ГОЛ! 0:3!
Э. Кавани
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Ди Мария
21'
Желтая карточка
Т. Мотта
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
5
Николас Паллуа
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
7
Жереми Менез
ЛФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Тиаго Мотта
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
3-2-1-2
16
Каррассо
22
Гайич
5
Паллуа
20
Сабали
28
Тулалан
18
Плашил
10
Малком
7
Менез
4
Ролан
4-3-2-1
1
Трапп
12
Менье
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Курзава
8
Мотта
12
Рабьо
6
Верратти
7
Моура
11
Ди Мария
10
Кавани
7
Менез
40
Камано
40
Камано
7
Менез
18
Плашил
23
Вада
23
Вада
18
Плашил
10
Малком
9
Лаборд
9
Лаборд
10
Малком
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
6
Верратти
28
Нкунку
28
Нкунку
6
Верратти
10
Кавани
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
10
Кавани
Остались в запасе
Бордо
ПСЖ
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
8
Мауро Арамбарри
ЦП
12
Тео Пелленар
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Бордо - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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