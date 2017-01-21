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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Тулуза
Бордо - Тулуза: обзор матча 21 января 2017
Бордо
21.01.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тулуза
1'
В. Вада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Тулуза
Замена
Д. Ролан
️️️️
Малком
79'
78'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
О. Трехо
Желтая карточка
Малком
76'
Пенальти не реализован!
Малком
75'
74'
Желтая карточка
Ф. Мубандже
Замена
Г. Сертик
️️️️
Я. Плашил
65'
61'
Замена
Ж. Пи
️️️️
Д. Дурмаз
Желтая карточка
Я. Плашил
59'
53'
Замена
О. Тойвонен
️️️️
И. Силла
Замена
М. Гайич
️️️️
Ю. Сабали
45'
43'
Красная карточка
Я. Бодигер
ГОЛ! 1:0!
В. Вада
Пас отдал
Ф. Камано
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
23
Валентин Вада
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
12
Тео Пелленар
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
22
Грегори Сертик
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Тулуза
29
Жесси Пи
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
6
Ибраим Сангаре
ОП
11
Ола Тойвонен
ЦП
14
Доди Лукебакио
ПВ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
3-3-2-2
40
Приор
5
Левчук
5
Паллуа
20
Сабали
23
Вада
28
Тулалан
18
Плашил
40
Камано
10
Малком
9
Лаборд
12
Пелленар
3-3-2-1-1
40
Лафон
29
Мубандже
6
Диоп
6
Жульен
98
Амьен-Аду
29
Бли
4
Силла
14
Бодигер
10
Дурмаз
8
Трехо
22
Брейтуэйт
20
Сабали
22
Гайич
22
Гайич
20
Сабали
18
Плашил
22
Сертик
22
Сертик
18
Плашил
10
Малком
4
Ролан
4
Ролан
10
Малком
8
Трехо
14
Лукебакио
14
Лукебакио
8
Трехо
10
Дурмаз
29
Пи
29
Пи
10
Дурмаз
4
Силла
11
Тойвонен
11
Тойвонен
4
Силла
Остались в запасе
Бордо
Тулуза
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Остались в запасе
16
Седрик Каррассо
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
96
Адам Унас
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
6
Ибраим Сангаре
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
24
Павле Нинков
ПЗ
29
Одсонн Эдуард
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Паскаль Дюпра
Статистика матча Бордо - Тулуза
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Шабан Дельма
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