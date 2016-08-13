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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Сент-Этьен
Бордо - Сент-Этьен: обзор матча 13 августа 2016
Бордо
13.08.2016, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 1 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Этьен
13'
Г. Лаборд
57'
Д. Ролан
72'
Малком
81'
Р. Амума
89'
А. Содерлунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Сент-Этьен
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Содерлунд
Пас отдал
Р. Амума
Замена
А. Траоре
️️️️
В. Вада
84'
81'
ГОЛ! 3:1!
Р. Амума
Пас отдал
П. Полома
Желтая карточка
Т. Туре
80'
Замена
А. Унас
️️️️
Г. Лаборд
79'
73'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
У. Таннан
Замена
Ж. Менез
️️️️
Д. Ролан
73'
ГОЛ! 3:0!
Малком
72'
71'
Желтая карточка
Л. Перрен
64'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Б. Корнье
ГОЛ! 2:0!
Д. Ролан
Пас отдал
Г. Лаборд
57'
40'
Желтая карточка
У. Таннан
ГОЛ! 1:0!
Г. Лаборд
Пас отдал
Т. Туре
13'
9'
Замена
П. Полома
️️️️
Ш. М'Бенге
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
23
Валентин Вада
ЦП
4
Диего Ролан
АП
18
Ярослав Плашил
ПП
10
Малком
ПВ
14
Томас Туре
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
7
Абду Траоре
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
92
Исаак Телин
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-2-2-2
40
Приор
29
Пундж
24
Жилберт
5
Паллуа
20
Сабали
23
Вада
18
Плашил
4
Ролан
10
Малком
9
Лаборд
14
Туре
4-1-2-1-2
16
Руффье
28
Теофил-Катерин
24
Перрен
19
Погба
12
М'Бенге
10
Селнаэс
17
Пажо
10
Корнье
6
Таннан
9
Берич
17
Амума
23
Вада
7
Траоре
7
Траоре
23
Вада
9
Лаборд
96
Унас
96
Унас
9
Лаборд
4
Ролан
7
Менез
7
Менез
4
Ролан
12
М'Бенге
39
Полома
39
Полома
12
М'Бенге
10
Корнье
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
10
Корнье
6
Таннан
16
Содерлунд
16
Содерлунд
6
Таннан
Остались в запасе
Бордо
Сент-Этьен
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
40
Франсуа Камано
ЛВ
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
92
Исаак Телин
ЦФ
Остались в запасе
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
40
Жесси Мулен
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Жослен Гурвеннек
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Бордо - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Шабан Дельма
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