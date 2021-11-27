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Мирослав Маркович
Статистика
Мирослав Маркович - статистика
Завершил карьеру
4 ноября 1989 (36)
#13 | Нападающий
184 см
Сербия
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
13
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
27.11.2021
КАМАЗ
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
2 : 1
21.11.2021
Ротор
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нефтехимик
0 : 0
17.11.2021
Балтика
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Балтика
2 : 0
13.11.2021
Акрон
69' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Оренбург
2 : 1
06.11.2021
Балтика
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Балтика
4 : 0
31.10.2021
Томь
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
1 : 0
23.10.2021
Велес
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Металлург Л
0 : 4
17.10.2021
Балтика
1' - 79'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
0 : 2
13.10.2021
Волгарь
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 16 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
09.10.2021
Балтика
1' - 46'
31'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1 : 1
03.10.2021
Олимп-Долгопрудный
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
3 : 2
29.09.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
1 : 1
25.09.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1 : 2
19.09.2021
Балтика
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Балтика
0 : 0
15.09.2021
Кубань
1' - 74'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Енисей
1 : 0
10.09.2021
Балтика
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1 : 1
05.09.2021
Торпедо
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Балтика
2 : 1
29.08.2021
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
КАМАЗ
0 : 1
21.08.2021
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Ротор
1 : 1
14.08.2021
Балтика
1' - 61'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Балтика
0 : 0
08.08.2021
Нефтехимик
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Акрон
0 : 0
31.07.2021
Балтика
68' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Балтика
1 : 1
24.07.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Факел
3 : 3
10.07.2021
Балтика
60' - 90'
89'
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