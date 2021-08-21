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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Балтика
КАМАЗ - Балтика: обзор матча 21 августа 2021
КАМАЗ
21.08.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
4'
Я. Казаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Балтика
90'
+7
Желтая карточка
М. Кашчелан
Желтая карточка
Р. Аюкин
90'
+2
85'
Желтая карточка
И. Остойич
83'
Замена
Д. Кленкин
️️️️
М. Кузьмин
Замена
Р. Османов
️️️️
Р. Янушковский
79'
Замена
С. Морозов
️️️️
Н. Замалиев
77'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
А. Абазов
76'
Желтая карточка
Ч. Магомадов
75'
70'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
С. Карпович
70'
Замена
С. Джамилов
️️️️
Р. Муртазаев
Замена
В. Свежов
️️️️
О. Калугин
66'
Замена
Ю. Кириллов
️️️️
М. Бевеев
65'
53'
Замена
А. Попов
️️️️
И. Гелоян
39'
Желтая карточка
Я. Казаев
Желтая карточка
А. Абазов
37'
Желтая карточка
О. Калугин
26'
4'
ГОЛ! 0:1!
Я. Казаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Олег Калугин
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
КАМАЗ
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
42
Юрий Кириллов
ЦП
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Артем Попов
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
3-2-3-1-1
71
Мамин
95
Магомадов
91
Куликов
2
Тесленко
23
Абазов
22
Бевеев
27
Калугин
13
Замалиев
11
Гаглоев
37
Воронин
10
Янушковский
4-1-2-3
39
Бориско
33
Карпович
21
Остойич
26
Мещанинов
17
Макарчук
18
Кашчелан
7
Муртазаев
53
Казаев
10
Альшин
6
Кузьмин
10
Гелоян
13
Замалиев
2
Морозов
2
Морозов
13
Замалиев
22
Бевеев
42
Кириллов
42
Кириллов
22
Бевеев
23
Абазов
7
Аюкин
7
Аюкин
23
Абазов
27
Калугин
6
Свежов
6
Свежов
27
Калугин
10
Янушковский
8
Османов
8
Османов
10
Янушковский
6
Кузьмин
4
Кленкин
4
Кленкин
6
Кузьмин
7
Муртазаев
7
Джамилов
7
Джамилов
7
Муртазаев
10
Гелоян
18
Попов
18
Попов
10
Гелоян
33
Карпович
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
33
Карпович
Остались в запасе
КАМАЗ
Балтика
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Главный тренер
Владимир Клонцак
77
Владислав Лазарев
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
Остались в запасе
77
Владислав Лазарев
АП
1
Евгений Латышонок
ВР
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча КАМАЗ - Балтика
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
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