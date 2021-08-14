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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Балтика
Ротор - Балтика: обзор матча 14 августа 2021
Ротор
14.08.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
88'
И. Школик
83'
И. Бериашвили (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Балтика
ГОЛ! 1:1!
И. Школик
88'
83'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Бериашвили
79'
Желтая карточка
С. Джамилов
75'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
Д. Шамкин
Замена
О. Николаев
️️️️
А. Ташаев
72'
69'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Д. Кленкин
Замена
С. Слепов
️️️️
А. Дудиев
63'
61'
Замена
Д. Шамкин
️️️️
М. Кузьмин
61'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
М. Маркович
61'
Замена
С. Джамилов
️️️️
А. Попов
Желтая карточка
С. Макаров
56'
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
Н. Кипиани
46'
39'
Желтая карточка
И. Остойич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
14
Федор Первушин
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
20
Игорь Школик
ЦП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
53
Ян Казаев
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
18
Артем Попов
ПВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
7
Никита Маляров
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
7
Султан Джамилов
ЛВ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
7
Роман Муртазаев
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
4-1-2-2-1
96
Обухов
14
Первушин
28
Байрыев
4
Бериашвили
8
Дудиев
6
Макаров
20
Школик
21
Махатадзе
7
Кипиани
88
Ташаев
99
Щеткин
4-2-3-1
39
Бориско
33
Карпович
21
Остойич
26
Мещанинов
17
Макарчук
53
Казаев
4
Кленкин
10
Альшин
6
Кузьмин
18
Попов
13
Маркович
88
Ташаев
11
Николаев
11
Николаев
88
Ташаев
8
Дудиев
79
Слепов
79
Слепов
8
Дудиев
Вершков
7
Маляров
7
Маляров
Вершков
7
Кипиани
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
7
Кипиани
4
Кленкин
18
Сергеев
18
Сергеев
4
Кленкин
13
Маркович
7
Муртазаев
7
Муртазаев
13
Маркович
6
Кузьмин
8
Шамкин
8
Шамкин
6
Кузьмин
18
Попов
7
Джамилов
7
Джамилов
18
Попов
Шамкин
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
Шамкин
Остались в запасе
Ротор
Балтика
7
Андреа Чуканов
АП
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Ротор - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
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