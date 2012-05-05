Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ричард Сукута-Пазу - статистика

Завершил карьеру
24 сентября 1990 (36), Вупперталь
#19 | Нападающий
184 см | 78 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайзерслаутерн
24
0
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2 : 1
05.05.2012
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 5
28.04.2012
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
14.04.2012
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
3 : 1
11.04.2012
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
07.04.2012
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
31.03.2012
Гамбург
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
0 : 0
09.03.2012
Кайзерслаутерн
1' - 35'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
03.03.2012
Вольфсбург
1' - 86'
76'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Майнц
4 : 0
25.02.2012
Кайзерслаутерн
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кайзерслаутерн
1 : 2
18.02.2012
Боруссия М
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Бавария
2 : 0
11.02.2012
Кайзерслаутерн
1' - 63'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
05.02.2012
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Аугсбург
2 : 2
28.01.2012
Кайзерслаутерн
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Кайзерслаутерн
0 : 0
21.01.2012
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
18.12.2011
Ганновер-96
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
03.12.2011
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
18.11.2011
Байер
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Хоффенхайм
1 : 1
05.11.2011
Кайзерслаутерн
65' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
1 : 1
30.10.2011
Кайзерслаутерн
67' - 90'
71'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
22.10.2011
Фрайбург
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1 : 2
15.10.2011
Кайзерслаутерн
84' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
0 : 2
30.09.2011
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вольфсбург
1 : 0
24.09.2011
Кайзерслаутерн
84' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
3 : 1
17.09.2011
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия М
1 : 0
10.09.2011
Кайзерслаутерн
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
27.08.2011
Бавария
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
1 : 1
20.08.2011
Кайзерслаутерн
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кайзерслаутерн
1 : 1
14.08.2011
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2 : 0
06.08.2011
Кайзерслаутерн
1' - 46'
17'
Главные новости
ВидеоКруговой проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
15:32
ЦСКА увел у «Спартака» вингера сборной России
15:18
1
Стала известна оценка Батракова за матч с «Амедом»
15:09
Галицкий поговорил с Мусаевым на фоне кризиса «Краснодара»: подробности
14:53
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
14:05
5
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
13:35
3
ВидеоНиколаев проанализировал спорный гол «Краснодара» в матче с ЦСКА
13:05
5
Футболисты «Галатасарая» продолжают игнорировать Батракова
12:51
8
Мусаев высказался об отставке из «Краснодара»
12:21
2
ВидеоРеакция ЦСКА на сомнительный гол «Краснодара»
11:55
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+