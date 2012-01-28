Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Кайзерслаутерн
Аугсбург - Кайзерслаутерн: обзор матча 28 января 2012
Аугсбург
28.01.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Кайзерслаутерн
5'
М. Де Йонг
66'
Ш. Хайн
25'
Ф. Дик
48'
Ф. Дик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
К. Фортунис
Замена
М. Ндженг
️️️️
Т. Вернер
Замена
Р. Сукута-Пазу
️️️️
Я. Сверчок
Замена
Т. Пецос
️️️️
О. Кирх
ГОЛ! 2:2!
Ш. Хайн
Пас отдал
Х. Хосогаи
Желтая карточка
К. Фортунис
Замена
Ш. Хайн
️️️️
С. Мельдерс
Желтая карточка
Д. Бринкманн
ГОЛ! 1:2!
Ф. Дик
Пас отдал
Я. Шимунек
Желтая карточка
М. Де Йонг
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дик
11'
Желтая карточка
С. Вагнер
ГОЛ! 1:0!
М. Де Йонг
Пас отдал
Т. Вернер
Желтая карточка
Я. Сверчок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Даниэль Бринкманн
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
20
Родней
ЦЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
8
Кристиан Тифферт
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
21
Оливер Кирх
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Аугсбург
30
Йоаннис Гелиос
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
23
Эндрю Синкала
ЦП
8
Лоренцо Давидс
ЦП
16
Штефан Хайн
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
3-2-3-2
1
Йенцш
4
Лангкамп
2
Верхаг
18
Кальсен-Бракер
21
Хосогаи
71
Де Йонг
24
Бринкманн
10
Байер
17
Вернер
20
Оэрль
13
Мельдерс
4-3-1-2
1
Трапп
23
Дик
20
Родней
2
Шимунек
0
Бугера
21
Кирх
10
Шахан
8
Тифферт
7
Фортунис
10
Сверчок
2
Вагнер
17
Вернер
8
Ндженг
8
Ндженг
17
Вернер
13
Мельдерс
16
Хайн
16
Хайн
13
Мельдерс
10
Сверчок
19
Сукута-Пазу
19
Сукута-Пазу
10
Сверчок
21
Кирх
6
Пецос
6
Пецос
21
Кирх
7
Фортунис
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
7
Фортунис
Остались в запасе
Аугсбург
Кайзерслаутерн
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
23
Эндрю Синкала
ЦП
30
Йоаннис Гелиос
ВР
8
Лоренцо Давидс
ЦП
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Аугсбург - Кайзерслаутерн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Кайзерслаутерн
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+