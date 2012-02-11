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Бавария - Кайзерслаутерн
Бавария - Кайзерслаутерн: обзор матча 11 февраля 2012
Бавария
11.02.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Кайзерслаутерн
6'
М. Гомес
30'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
С. Вагнер
Замена
С. Зельнер
️️️️
Т. Пецос
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
Замена
И. Олич
️️️️
Ф. Рибери
Замена
Ю. Дерстрофф
️️️️
К. Фортунис
Замена
Ю. Дерстрофф
️️️️
Р. Сукута-Пазу
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Ф. Лам
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Т. Кроос
Желтая карточка
Т. Пецос
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
6
Матиас Абель
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
19
Ричард Сукута-Пазу
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
33
Такаши Усами
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
26
Стивен Зельнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
48
Юлиан-Морис Дерстрофф
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
3-3-2-2
1
Нойер
13
Рафинья
17
Боатенг
28
Бадштубер
5
Алаба
14
Густаво
21
Лам
7
Рибери
8
Кроос
27
Гомес
13
Мюллер
4-4-1-1
1
Трапп
24
Яхья
23
Дик
6
Абель
18
Йессен
6
Пецос
10
Шахан
8
Тифферт
19
Сукута-Пазу
7
Фортунис
2
Вагнер
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
7
Рибери
40
Олич
40
Олич
7
Рибери
6
Пецос
26
Зельнер
26
Зельнер
6
Пецос
7
Фортунис
48
Дерстрофф
48
Дерстрофф
7
Фортунис
Остались в запасе
Бавария
Кайзерслаутерн
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
33
Такаши Усами
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Тобиас Зиппель
ВР
6
Вилли Орбан
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
9
Итай Шехтер
ЦФ
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Бавария - Кайзерслаутерн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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