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Александр Самедов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
1
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
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Все новости
19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
2
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
7
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
Реклама
Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
39
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
4
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
18
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
13
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
13
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
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Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
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Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Александр Самедов - статьи
#19 | Полузащитник
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Самедов
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
19 июля 1984 (38 лет)
Рост
177
Вес
75
Стоимость:
€ 400
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
06.08.2020 15:55
Где сейчас Павлюченко и Самедов. Внезапно – в клубе ПФЛ, где играют по дружбе и бесплатно
Пенсия откладывается.
24.06.2019 14:07
В РПЛ интересно даже на каникулах: Федун много говорит, у «Сочи» проблемы, звезды ищут работу
До старта сезона – менее месяца.
2
11.01.2019 13:25
«Спартак» устроил массовую зачистку состава. Давайте разбираться
Изменения можно объяснить.
19
08.07.2018 21:42
Сборная встретилась со страной. Это было легендарно
Новый уровень счастья.
11
01.07.2018 21:07
Никто не верил в эту сборную России. Она изменила историю
Герои, которых не ждали.
54
18.10.2017 07:50
У «Спартака» кошмар с травмами. Пора что-то менять
Пожалуй, главная проблема «Спартака» в этом сезоне.
10
13.09.2017 23:40
«Спартак» не смог обыграть «Марибор». Это провал?
Ребров и Самедов вытащили ничью в тяжелом матче первого тура Лиги чемпионов.
43
08.05.2017 12:00
Почему чемпионство «Спартака» очень нужно России
«Спартак» – чемпион. Вы уже поверили в это? Мы – да. И приводим пять доказательств, почему титул красно-белых – это самое крутое, что могло случиться с РФПЛ.
19
17.04.2017 01:00
Матч года. Как «Спартак» становился лучшим
16 апреля на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал «Зенит». Две лучшие команды страны по сути решали спор о чемпионстве, пока болельщики мерзли и поддерживали ту или иную сторону. Данил Замалетдинов сходил на игру года и рассказал о ее волшебстве.
29
16.04.2017 22:00
Самедов, Витиньо, Смолов и другие супергерои 23-го тура РФПЛ
«Спартак» одержал почти чемпионскую победу, ЦСКА вновь притормозил, «Ростов» установил рекорд России, а в Казани болельщики проигнорировали матч с «Краснодаром». Подводим итоги 23-го тура РФПЛ на «Бомбардире»!
5
29.03.2017 15:40
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: правые полузащитники
«Бомбардир» продолжает серию материалов, где выбирает лучших игроков в истории чемпионата России. Теперь предлагаем проголосовать за правого полузащитника.
12
26.03.2017 11:00
Почему мы не забудем ФК «Москва»
Футбольный клуб «Москва» был расформирован более шести лет назад, но самобытную столичную команду мы вспоминаем до сих пор. «Бомбардир» нашел пять причин предаться ностальгии.
11
25.03.2017 10:00
Первый матч сборной России в 2017 году. Какие выводы?
Сборная России снова собралась вместе и не снова разочаровала краснодарских зрителей. Россияне проиграли Кот-д’Ивуару (0:2), настроив общественность против себя. «Бомбардир» выделяет главное из этой игры.
37
13.03.2017 21:25
Самедов, Вандерсон, судья Турбин и другие супергерои и антигерои 19-го тура РФПЛ
Самедов триумфально вернулся в «Спартак», Турбин безобразно отработал на игре «Зенита», «Локомотив» и «Краснодар» отыграли отличный матч в Москве, «Томь» снова разгромили, а в Казани усердно месили грязь. Герои, цифры, факты и голы – в обзоре тура от «Бомбардира».
8
12.03.2017 21:30
«Спартак» оторвался от конкурентов на 8 очков. Дзюба назвал судейство в Перми «беспределом». Дайджест событий дня
«Реал» ждет ответа от Де Хеа. «Зенита» проиграл в Перми при странном судействе. «Лестер» назначил Шекспира главным тренером. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
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