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    Матч года. Как «Спартак» становился лучшим


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    Голосов: 7
    17.04.2017 01:00
    16 апреля на стадионе «Открытие Арена» московский «Спартак» принимал «Зенит». Две лучшие команды страны по сути решали спор о чемпионстве, пока болельщики мерзли и поддерживали ту или иную сторону. Данил Замалетдинов сходил на игру года и рассказал о ее волшебстве.

    Разница в философии

    Спартаковские болельщики ехали на игру в благородном молчании. Команда смирилась со статусом главного претендента на золото и ждет катарсиса уже без дрожащих коленок. Но с дрожащими от холода зубами.

    Морозная дробь дождя не всех оставила равнодушными. Уже около выхода из метро парочка пьяных болельщиков заподозрила в полиции фанатов другой команды и смело объясняла им, что в Москве есть только один футбольный клуб.

    Через 5 минут конное сопровождение уводило их в сторону от стадиона. Остальные проходили мимо и своих не спасали. «Придурков не защищаем», – пояснил мне мужчина в красивой шапке с гладиатором, хотя я и не спрашивал.

    «Понимаешь, тут вся разница в философии, – бодро рассказывает замерзающий контролер Дмитрий, пока я стою в очереди за аккредитацией. – В их клуб засунули кучу денег, теперь они каждый год играют в Лиге Чемпионов. Нам такое не нужно, у нас есть традиции, история. В этом вся разница».

    Дым красно-белой радости

    Заполненная и счастливая арена понимала, что в этой игре формируется настроение, с которым «Спартак» будет доигрывать сезон. Проиграть сейчас – значит готовиться к играм с «Ростовом» и ЦСКА уже без статуса главной сенсации сезона. Ну, и чемпионство с двумя поражениями от Питера кажется каким-то недоделанным.

    Невнятное начало игры, робкие подходы к воротам – всего этого стоило ожидать, но болельщики не для такого делали аншлаг. Через десять минут на фанатском секторе громко взорвалась петарда. Настолько громко, что услышали футболисты – и «Спартак» побежал вперед, как будто ожидая новой команды болельщиков. К 20-й минуте она поступила: за воротами «Зенита» медленно разворачивался баннер с вечно жалующимся Луческу. Для завершения картины к этим воротам подобрался Промес и огибающим ударом забил первый гол.

    Голубой сектор ушел в мрачный траур. А спартаковцы наоборот решили жечь и взрывать – еще больше петард, еще больше файеров. Горький запах русского футбола начал покрывать весь 40-тысячый стадион, а вслед за ним над полем образовывался серый фанатский туман.

    В этом дыму спартаковской радости «Зенит» отчаянно пытался контролировать мяч. Вроде бы «Спартак» расслабился, и по всем канонам футбольной логики наступило время для опасных атак и попыток сравнять счет.

    Однако это было не совсем так. «Зенит» сыпался, Лунев ругался, а «Спартак» подавал и подавал угловые. Юсупов бил слишком высоко, Промес бил чуть ниже и попал в крестовину. На этом тайм закончился, но было понятно, что до кульминации еще не дошло.

    «Дзюба все подпортил», – жаловались после матча. Видимо, «Спартак» во втором тайме слишком прижался к воротам и поэтому упустил там Дзюбу, который сыграл в классическом стиле центрального нападающего – принял, обработал, развернулся, забил.

    Гол «Зенита» зажег на гостевой трибуне, все еще погруженной в молчаливый траур, десять красных фонариков. Через пару минут даже получилось перекричать домашний стадион. Но ненадолго.

    Мяч ушел в центр, а игра стала чередой отборов и противостояний. Данни против Глушакова, Попов против Данни, Маурисио против Попова. За десять минут до конца Krasava (то есть мяч) выскочил из мясорубки и попал к Промесу. Тот споткнулся, отбрыкнулся от защитника, улыбнулся зрителям – и выкатил голевую на Самедова.

    Катарсис наступил.

    Депутаты и футболисты

    Выходя со стадиона, красная толпа уже не скандировала кричалки и не взрывала петарды. Изредка слышалось что-то вроде «да, вот это круто». Чаще думали о ближайшей игре с «Ростовом», хвалили Самедова, ругали Дзюбу. Ничего оригинального.

    Но был и идеологический восторг. «К нам в Москву могут приезжать их чиновники, их депутаты, музыканты и вообще кто угодно, – рассказывал 20-летний парень своему другу и заодно всем остальным. – Но не их футболисты... Их футбол нам не нужен. Вперед, «Спартак»!

    «Вперед, «Спартак»! – громко ответила красная толпа и потянулась в метро.

    Лучшие фото с матча «Спартак» – «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 10:29

      Удачи Спартаку, все болельщики уже верят в чемпионство и это вам уже не 10 тур, где всё скептично, тут уж реально запахло жареным, 7 игр, надо 4 раза победить(Томь, Арсенал, Урал, Терек, Амкар). Ростов и цска тоже не радовались бы раньше времени, и всё это при условии что соперники цска и зенит не будут проигрывать(а это уже слабо вериться). Ситуация такая что даже болельщики непримиримых соперников смирились, и это не позорно, это логично и очевидно, ждём 30 апреля и кто его знает, может уже майские праздники будем пребывать в статусе чемпионов, удачи Каррере, наконец-то нашёлся иностранец с нашим подходом

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      Рейтинг: +6

      19asmodey54 18 апреля 2017, 00:03

      "бомжи" на своего вратаря молиться должны, сколько раз он спасал!

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 17 апреля 2017, 17:37

      жаль пропала интрига в чемпионате.Спартак чемпион

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 апреля 2017, 17:13

      всех спартаковцев с долгожданным чемпионством !

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      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 15:31

      Луческу- вон из клуба.....

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > сасас 17 апреля 2017, 17:13

      ныческу..

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      Рейтинг: +97

      Максим80 17 апреля 2017, 12:56

      Автор статьи видимо сожалеет что спартак выиграл так как все писаки и по ьв крутили всю неделю какой зенит крутой а спартак так себе. Но спартак доказал что он достоин чемпионства а кто не согласен идите огородом!!!!!!!

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      Рейтинг: +43

      Charlz 17 апреля 2017, 12:36

      Что показательно - играли на победу. И это, наверное, главная отличие Спартака Массимо Каррера от Спартака предыдущих лет. Каждая игра с прицелом на три очка и не важно какой отрыв от преследователя.
      Вообще игра удалась, хорошо что на второй тайм Зенит собрался и Спартак был вынужден вновь активнее идти вперед после пропущенного гола.

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      Рейтинг: +10

      AlexArz 17 апреля 2017, 12:16

      Данил, отличный текст!

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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 17 апреля 2017, 10:27

      Вроде и охота порадоваться за Спартак давно не выигрывал чемпионат, д как то не получается и игра идёт и подбор футболистов хороший все что надо есть, д вот сам чемпионат уровнем упал и соперники мягко говоря не блещут, хотелось бы чтобы Спартак взял Чемпионство в борьбе, а в данным момент Спартак уровня Европы играет с командами которым как будто ничего не надо, желаю Спартаку Чемпионства и достойных соперников.

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      Рейтинг: +163

      LIWER RW 17 апреля 2017, 10:16

      Буратино забило красивый гол, да и не забило тоже красиво.

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