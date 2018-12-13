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Александр Самедов
Статистика
Александр Самедов - статистика
Завершил карьеру
19 июля 1984 (42), Москва
#19 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Россия
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Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Вильярреал
2 : 0
13.12.2018
Спартак
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Спартак
1 : 2
29.11.2018
Рапид
72' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Спартак
3 : 3
04.10.2018
Вильярреал
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Рапид
2 : 0
20.09.2018
Спартак
73' - 90'
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