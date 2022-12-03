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Александр Самедов
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
20:08
Видео
Дзюба забил дебютный гол за «Локо». Он отличился в игре против «Ростова» Карпина
20:04
Семак отреагировал на слова Дзюбы в свой адрес
2
19:54
АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Борнмутом» (3:2), «Челси» победил «Лидс» (1:0), «Тоттенхэм» уступил «Вулверхэмптону» (0:1)
3
19:47
Видео
«Иди и смотри на Месси». Роналду поддался на провокацию юного фаната
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19:41
Лахтер предрек «Локомотиву» вылет из РПЛ
1
19:33
Оффтоп
Теннисист Медведев выиграл 3-й турнир за 3 недели
1
19:28
«Катастрофическое судейство прекрасного матча. Надо уметь так испортить». Рабинер – о работе арбитра Мешкова
3
19:18
Червиченко: «У «Спартака» украли не гол, а деньги. Зачем они купили Дуарте? Мешков еще благосклонно к ним отнесся»
1
19:09
«Пройдет пять лет – ничего не изменится». Зарема разнесла систему российского футбола после судейства Мешкова
22
19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
3
18:53
«Спартак» объяснил, почему не будет жаловаться на Мешкова по итогам матча с «Уралом»
8
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
4
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
4
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
41
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
7
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
11
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
10
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
9
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
6
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
1
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
28
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
6
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
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Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
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Александр Самедов - новости
#19 | Полузащитник
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Самедов
Состав
Без клуба
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
19 июля 1984 (38 лет)
Рост
177
Вес
75
Стоимость:
€ 400
тыс
Статистика
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Посты
3 января
15:48
Самедов высказался о чемпионской гонке в РПЛ
2
3 декабря 2022
11:58
«Этот матч удивил всех»: Самедов назвал самый неожиданный результат группового этапа ЧМ-2022
23 ноября 2022
15:54
Самедов считает, что Хорватии сильно повезло победить Россию в 1/4 финала ЧМ-2022
2
19 ноября 2022
16:23
Самедов предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022
2
18 ноября 2022
17:56
Самедов назвал фаворитов ЧМ-2022
11 ноября 2022
17:09
Самедов: «У нас в стране одна сборная. За неe надо болеть в любой ситуации»
3
1 ноября 2022
23:57
Самедов назвал футболиста, который удивил его больше всех в первом круге РПЛ
4
18:00
Самедов назвал причину отмены матча Россия – Босния
2
22 октября 2022
13:48
Самедов прокомментировал кризис в «Локомотиве»
1
10:31
Самедов назвал единственную команду, способную побороться с «Зенитом» за чемпионство
15
25 сентября 2022
01:52
Самедов прокомментировал победу сборной России над Киргизией
22 сентября 2022
16:13
Самедов призвал сборную России отнестись с уважением к Киргизии
2
21 сентября 2022
13:32
«Целое поколение может остаться без крупных турниров. Жалко ребят». Самедов – об отстранении России от Евро-2024
2 сентября 2022
21:56
Самедов: «Фанаты «Спартака» попрощались с Ещенко? С ним года три назад надо было прощаться!»
2
26 июля 2022
14:47
Агент Лельчук отстранена на полгода от футбола. Она обвиняла Самедова в приставаниях
1
21 июля 2022
14:09
Самедов обвинил агента Лельчук в харассменте и угрозах футболистам
3
8 июля 2022
23:29
Самедов – после поражения в ретроматче: «Передайте «Зениту», что они грубияны»
6
25 июня 2022
01:01
Самедов прокомментировал решение Погребняка завершить карьеру
2
2 июня 2022
11:42
Самедов получил должность в «Факеле»
14 мая 2022
18:56
Самедов: «Большинство легионеров не покинет ведущие клубы РПЛ»
1
9 мая 2022
13:43
Самедов: «Победа «Спартака» в Кубке России станет удачей для Ваноли»
1
21 апреля 2022
12:25
«Локомотив» обвинил Самедова в грубом нарушении юридических обязательств перед клубом
5
11:14
Агент Шпинев назвал Самедова «сбитым летчиком»
10:33
Агент Шпинев – о Самедове: «Он полное зеро в плане профессионализма»
1
20 апреля 2022
17:13
Агент Едвая: «Самедов раскритиковал Тина? Мнение – как дыра в заднице. Есть у каждого»
1
16:35
Кузьмичев: «Самедов – обиженный мальчик. Вокруг него все негодяи, а сам-то Саша что сделал хорошего?»
15:57
Самедов: «Я не брал откаты, это унизительно. У меня есть клиника пластической хирургии, склады, рестораны»
2
15:12
Самедов: «Московские клубы подписали документ, который запрещает уводить футболистов на уровне академий»
13:25
Самедов – о конфликте с Цорном: «Я не готов был закрыть рот и тупо выполнять чьи-то хотелки»
14 апреля 2022
21:26
Самедов – про обвинения агента Лельчук: «Есть паразиты, которые к футболу отношения не имеют»
5
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