Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Александр Самедов
Новости
Александр Самедов - новости
Завершил карьеру
19 июля 1984 (42), Москва
#19 | Полузащитник
177 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Самедов прокомментировал вызывающее поведение Талалаева
3 сентября
Самедов – о «Зените»: «Спартак» их вынес без шансов, там довольно нервозная атмосфера»
1 сентября
1
Самедов одним словом описал трансфер Даку в «Спартак»
7 августа
1
Самедов прокомментировал приближающийся «Золотой мяч» для 39-летнего Месси
18 июля
1
Самедов двумя словами описал игру Месси на ЧМ-2026
17 июля
1
Борющийся с раком Алдонин вернулся в Россию
8 июля
2
Самедов назвал три сборные, которые его удивили на ЧМ-2026
26 июня
Самедов определил главный сюрприз ЧМ-2026
18 июня
Фото
Самедов уйдет из «Факела» вместе со спортивным директором
3 июня
Самедов назвал главную звезду сборной России
26 марта
Самедов назвал лучшего российского игрока
23 февраля
Самедов рассказал, где будет работать после вылета «Факела»
2025.06.16 10:12
Самедов назвал лучшего спортсмена в мире – он из России
2025.04.07 16:41
3
Самедов дал прогноз на матч Россия – Гренада
2025.03.19 14:48
9
Акинфеев составил сборную из игроков по их качествам: в ней есть ленивый, тусовщик, транжира и переоцененный
2025.01.26 22:47
10
Самедов назвал лучшего футболиста нынешнего поколения в России
2025.01.24 18:56
8
Самедов высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ
2024.12.31 15:15
1
Самедов охарактеризовал Угальде двумя словами
2024.12.31 12:26
20
Самедов ответил, упал ли уровень РПЛ
2024.12.30 18:56
3
Самедов выделил самый сложный период в карьере
2024.12.30 17:47
1
Самедов – о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»: «Надо быть поумнее»
2024.12.30 15:52
7
Составлен список топ-10 лучших ассистентов в истории чемпионатов России
2024.12.03 13:10
2
Самедов определил главных фаворитов сезона РПЛ
2024.11.18 17:51
4
Самедов: «Спартак» многих бесит, но его величие никуда не девается»
2024.11.16 16:57
27
Самедов готов стать спортивным директором «Спартака»: «Мой родной клуб»
2024.11.16 13:50
2
Самедов вступился за комментаторов «Матч ТВ» на фоне критики Карпина и Дзюбы
2024.11.14 16:54
3
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Самедов прошел стажировку в «Спартаке», на которой отсутствовал Мостовой
2024.10.16 10:44
3
Сергей Овчинников высказался об ожидаемой стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»
2024.10.04 11:35
2
Широков высмеял тренерскую стажировку Мостового и Самедова в «Спартаке»
2024.10.01 18:57
8
1
2
3
4
5
Главные новости
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
9
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
4
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
4
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Видео
Шнякин – об эпизоде в матче «Балтика» – «Зенит»: «Наверное, самый жуткий в РПЛ за последние годы»
13:31
3
Аршавин рассказал о самом запомнившемся разговоре с Венгером
13:14
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+