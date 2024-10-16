Самедов прошел стажировку в «Спартаке», на которой отсутствовал Мостовой

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов прокомментировал стажировку у главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Прошел стажировку, она продолжалась три дня. Я очень благодарен «Спартаку», тренерскому штабу команды за то, что пошли навстречу. За три дня тяжело наладить тесный контакт со Станковичем, но понял, что это специалист высокого уровня, увидел интересный тренировочный процесс, мне все очень понравилось.

Опять же, это было нужно для лицензии, так что удалось почерпнуть для себя, что в команде у Деяна хорошая атмосфера, у него хорошая команда», – сказал Самедов.