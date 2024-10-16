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    • Самедов прошел стажировку в «Спартаке», на которой отсутствовал Мостовой

    Самедов прошел стажировку в «Спартаке», на которой отсутствовал Мостовой

    Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Александр Самедов прокомментировал стажировку у главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

    «Прошел стажировку, она продолжалась три дня. Я очень благодарен «Спартаку», тренерскому штабу команды за то, что пошли навстречу. За три дня тяжело наладить тесный контакт со Станковичем, но понял, что это специалист высокого уровня, увидел интересный тренировочный процесс, мне все очень понравилось.

    Опять же, это было нужно для лицензии, так что удалось почерпнуть для себя, что в команде у Деяна хорошая атмосфера, у него хорошая команда», – сказал Самедов.

    • В конце сентября «Спартак» объявил, что бывшие игроки команды Александр Мостовой и Самедов пройдут тренерскую стажировку во время паузы на игры сборных в октябре. Оба учатся в академии РФС для получения лицензии.
    • Мостовой не смог присутствовать на тренировках «Спартака» из-за операции по поводу камней в почках.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (2)
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    FRZZ
    1729064987
    Команда может хорошая, но до чемпионства далеко еще. Нужны 2-3 игрока классом выше.
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    Питерский князь
    1729065320
    Всё ясно, принял участие в тарасовских оргиях.
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