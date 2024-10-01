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    • Широков высмеял тренерскую стажировку Мостового и Самедова в «Спартаке»

    Широков высмеял тренерскую стажировку Мостового и Самедова в «Спартаке»

    Роман Широков отреагировал на новость, что Александр Мостовой и Александр Самедов будут проходить стажировку у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

    «Сейчас перестроятся, будут как-то по-другому выглядеть. Думаю, будут работать. Тем более к ним идeт сумасшедшее усиление – Мостовой и Самедов.

    Боюсь, после этого «Спартак» полетит. Подождите чуть-чуть. После паузы на сборные не узнаете «Спартак».

    Там сейчас поработают, зарядят эмоциями положительными. Так что не переживайте», – сказал Широков.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
    • В 3 последних турах у москвичей две ничьи и поражение.
    • Мостовой выступал за клуб с 1987 по 1991 год, Самедов – с 1996 по 2005 и с 2017 по 2018 год.

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.10.2024 18:57
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    Комментарии (11)
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    Гор--google
    1727798689
    Ну до л бо ё б,ни больше ни меньше.
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    DOCTOR PENALTY
    1727799253
    Зачем так тему покорёжил? Они же не работать идут, а только стажироваться. ((
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    Bez Imeni
    1727800252
    Широков умеет троллить, но здесь как будто бы не в тему
    Ответить
    subbotaspartak
    1727801871
    Это они к Спартаку на стажировку, а не Спартак к ним, никчёмный...
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    Spartak_forv@
    1727801884
    «Сумасшедшее усиление»...что-то в этом есть правдивое
    Ответить
    ivany4
    1727806763
    Вот придут сейчас стажеры, а один с "короной якобы Знатока футбола", и вся подготовка к дальнейшим играм пойдет насмарку.)) Если на праздновании 10-летия стадиона, игроки скрывали усмешку над "руководством" Моста со скамейки, то на тренировках наверняка будет смех во всю глотку.))
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    Plyash
    1727808559
    Любитель мальчишек и юношей никак не успокоится?А ведь ещё сидеть должен был бы.Ну и правосудие у нас,однако...
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    sochi-2013
    1727810429
    Самедов может "выстрелить", а болтун вряд ли.
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    alefreddy
    1727874123
    царь хоть язык из за этого прикусил
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