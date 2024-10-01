Широков высмеял тренерскую стажировку Мостового и Самедова в «Спартаке»

Роман Широков отреагировал на новость, что Александр Мостовой и Александр Самедов будут проходить стажировку у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Сейчас перестроятся, будут как-то по-другому выглядеть. Думаю, будут работать. Тем более к ним идeт сумасшедшее усиление – Мостовой и Самедов.

Боюсь, после этого «Спартак» полетит. Подождите чуть-чуть. После паузы на сборные не узнаете «Спартак».

Там сейчас поработают, зарядят эмоциями положительными. Так что не переживайте», – сказал Широков.