Широков высмеял тренерскую стажировку Мостового и Самедова в «Спартаке»

Роман Широков отреагировал на новость, что Александр Мостовой и Александр Самедов будут проходить стажировку у главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.
«Сейчас перестроятся, будут как-то по-другому выглядеть. Думаю, будут работать. Тем более к ним идeт сумасшедшее усиление – Мостовой и Самедов.
Боюсь, после этого «Спартак» полетит. Подождите чуть-чуть. После паузы на сборные не узнаете «Спартак».
Там сейчас поработают, зарядят эмоциями положительными. Так что не переживайте», – сказал Широков.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
- В 3 последних турах у москвичей две ничьи и поражение.
- Мостовой выступал за клуб с 1987 по 1991 год, Самедов – с 1996 по 2005 и с 2017 по 2018 год.