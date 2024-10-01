Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • В «Спартаке» подтвердили тренерскую стажировку двух бывших игроков команды

    В «Спартаке» подтвердили тренерскую стажировку двух бывших игроков команды

    В пресс-службе «Спартака» ответили, кого согласились взять на стажировку к главному тренеру Деяну Станковичу.

    «Александр Мостовой и Александр Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке».

    Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», – сообщили в столичном клубе.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
    • В 3 последних турах у москвичей две ничьи и поражение.
    • Мостовой выступал за клуб с 1987 по 1991 год, Самедов – с 1996 по 2005 и с 2017 по 2018 год.

    Новости по теме
    Рыбус назвал лучших игроков первой трети сезона РПЛ
    Дуарте рассчитывает покинуть «Спартак» зимой 26
    Гурцкая объяснился за сравнения Денисова со «срущей лошадью» 11
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.10.2024 00:12
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    fakeid
    1727738760
    я бы на месте спартака засуетился и выпустил реалити-шоу какое-нибудь про стажировку долбанутого царя в тарасятнике. и даже посмотрел бы вторую и третью серии. на всём протяжении первой, понятно, он будет гундосить "царь, очень приятно, царь, здравствуйте, царь, очень приятно, царь".
    Ответить
    The only one
    1727746096
    Удачи!
    Ответить
    zigbert
    1727762228
    Да пусть стажируются. Особенно знающему Мостовому это будет полезно.
    Ответить
    FRZZ
    1727763900
    Это хорошая новость, кто знает, вдруг они станут хорошими тренерами.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+