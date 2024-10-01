В «Спартаке» подтвердили тренерскую стажировку двух бывших игроков команды

В пресс-службе «Спартака» ответили, кого согласились взять на стажировку к главному тренеру Деяну Станковичу.
«Александр Мостовой и Александр Самедов, проходящие обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, пройдут стажировку в «Спартаке».
Бывшие футболисты, которые учатся на тренеров, в скором времени посетят тренировки нашей команды», – сообщили в столичном клубе.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
- В 3 последних турах у москвичей две ничьи и поражение.
- Мостовой выступал за клуб с 1987 по 1991 год, Самедов – с 1996 по 2005 и с 2017 по 2018 год.