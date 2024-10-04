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    • Сергей Овчинников высказался об ожидаемой стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»

    Сергей Овчинников высказался об ожидаемой стажировке Мостового и Самедова в «Спартаке»

    Начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников прокомментировал будущую стажировку Александра Мостового и Александра Самедова в «Спартаке».

    «Стажировка – неотъемлемая часть обучения на тренерскую лицензию. Ее проходят абсолютно все наши слушатели от уровня «А-УЕФА» и выше, поэтому ничего необычного в этом процессе нет.

    Как и в том, что два человека из группы «А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков» будут делать это в «Спартаке». Они претендуют на лицензию высокого уровня, и логично, что стажироваться будут в таком именитом клубе. К тому же и Александр Самедов, и Александр Мостовой выступали за «Спартак» в качестве футболистов.

    Хочется отдельно поблагодарить руководство клуба, Артема Реброва и Деяна Станковича за профессиональную работу. У академии РФС и «Спартака» давно сложилось замечательное сотрудничество. Это очень приятно и идет на пользу всему российскому футболу», – сказал Овчинников.

    • 56-летний Мостовой был номинальным тренером медиаклуба Fight Nights.
    • 40-летний Самедов ранее работал селекционером в «Локомотиве» и «Факеле».

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 11:35
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    Комментарии (2)
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    Питерский князь
    1728031958
    Жду, не дождусь Мостового на роли главного тренера срамтака. В отдельной зоне будет бегать в короне, мантии и со скипетром, без штанов. :)))
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